Fotos El Vodevil se quedó con los aplausos

26/07/2018 -

La grey burrera disfrutó ayer de una excepcional reunión en las instalaciones del Hipódromo 27 de Abril, en donde se dio cita una verdadera multitud para acompañar a una exitosa y atrapante cita con los mejores SPC de la provincia y de NOA, en donde estuvo en juego el Clásico Madre de Ciudades en honor al cumpleaños de la provincia en sus 465 años de vida. La prueba principal resultó ser muy atractiva hasta más de la mitad de la distancia, 1.800 metros, en donde los competidores venía todos muy apretados y nadie se distanciaba para tomar el mando, hasta que a falta de 40 metros aproximadamente tomó la delantera el ejemplar El Vodevil, guiado acertadamente por el jockey Cristian Carán, para cruzar con una amplia ventaja en el disco (5 cuerpos), y desatar la alegría en la pista del circo hípico local. La principal competencia se desarrolló en el noveno turno. Detrás del vencedor se ubicaron 2) Deskjet; 3) Sofiato Rate; 4) De Cero; 5) Snow Lyon; 6) Río Patrón; 7) Fri Parole; 8) Marshall Tucker; 9) Citta Di Bari; 10) Old Ways; 11) Macrinus. La fiesta hípica tuvo una masiva asistencia de la familia burrera, la cual se sientió muy cómoda y a gusto con el festival que le propuso la Comisión de Carreras y la Dirección del Hipódromo, que tiene al frente al Dr. Manuel Vittar. La jornada del feriado fue todo un éxito, en donde los jockeys brindaron un gran espectáculo guiando a los SPC. Resultados Primera carrera, premio Núñez del Prado sobre 500 metros: 1) Ke Koketo; 2) Lucky Dabler; 3) Busco Money; 4) King Express; 5) Rule Pet; 6) Lanzini; 7) Stormy Best. Segunda carrera, premio Parque Aguirre sobre 500 metros: 1) Telemaníaco; 2) Vigoroso Seattle; 3) Topa Storm; 4) Gran Dolche. Tercera carrera, premio La Telesita sobre 400 metros: 1) Emotion Seattle; 2) Dionisio Night; 3) Isleño; 4) Costerito; 5) Fiorino; 6) Mi Violín; 7) Letterstone; 8) Top Gun. Cuarta carrera, premio Río Dulce sobre 400 metros: 1) Emanuel; 2) Any News; 3) Oloivarseo. Quinta carrera, premio Hernando De Miraval sobre 1.100 metros: 1) Signatory; 2) Soy Cafiyo; 3) Golf Paul Pierce; 4) Fire In You; 5) Accatenango; 6) Prince Mulan; 7) Mokaccino; 8) The Wolf, 9) Real Plus; 10) Kinetic Force, 11) Lonely Príncess. Sexta carrera, premio 53º Aniversario Canal 7 sobre 1.100 metros: 1) Bakano Sale; 2) Burundanga; 3) Leopardo de Areco; 4) Solución Blanc; 5) Pomposo Inc; 6) Norway Opera; 7) Blumani; 8) Ree Torcido; 9) Vil Demonio. Séptima carrera, premio Clásico San Ffrancisco Solano sobre 1.500 metros: 1) Puma Punku; 2) Río Hermoso; 3) Optimates;4) Port Luis; 5) Heavenlu Sale Octava carrera, premio Especial Vampiro sobre 1.300 metros: 1) Gringo Cap; 2) Harlan Perugia; 3) Mali Prize; 4) Gracias Pelle; 5) Ring Charly. Décima carrera, Clásico Velocidad sobre 1.200 metros: 1) Ganador Náutico; 2) Román Torrent; 3) Eclipse Mundial; 4) Grumpy; 5) Perfect Ávila. Undécima carrera, premio Clásico Cuadrero sobre 400 metros: 1) Memory; 2) El Santo; 3) Bonita. Duodécima carrera, premio Puente Carretero sobre 400 metros: 1) El presley; 2) Octavianus; 3) Like The Win; 4) Calamaro Querido. Decimotercera carrera, premio Plaza Añoranzas sobre 330 metros: 1) Shagor; 2) Camionero; 3) Que Me Miras; 4) Ludovisi; 5) Descontrol; 6) Serafin; 7) Dolca; 8) Vuelta Azulgrana.