Fotos Romina Taiguán, la joven acuchillada y que estuvo al borde de la muerte se reencontró con sus hijos

31/07/2018 -

Luego de permanecer más de 12 días al borde de la muerte, finalmente Romina Taiguán -la joven que recibió cinco cuchillazos por parte de su ex pareja, el pasado 13 de julio- logró restablecerse y ayer se reencontró con sus hijos.

La emoción -en algunos hasta las lágrimas- invadió la Sala de Cirugía Intermedia del Hospital Regional minutos después de las 16, cuando Francisco (3), Agustina (5) y Sabrina (6) ingresaron de la mano de su abuela Nancy para ver a su mamá.

Romina -vestida con una bata verde- no logró contener al llanto, se levantó de la camilla y esperó con los brazos abiertos a sus hijos, quienes tímidamente se acercaron. Luego se fundieron en un abrazo y cobijados en el regazo de su madre, el amor invadió la escena.

Tal como lo había adelantado Nancy Acevedo -madre de la víctima- en exclusiva a EL LIBERAL, los menores arribaron pasado el mediodía desde Campo Gallo, donde estaban al cuidado de una tía materna, para visitar a Romina, quien evoluciona favorablemente.

Fuera de su ámbito diario y ante la presencia de médicos y otros enfermos, los menores se mostraron tímidos ante las caricias que les brindaban quienes sabían que eran hijos de la joven acuchillada de milagrosa recuperación.

"Primero, los tres tenían miedo. De a poco se acercaron y Francisco cuando la vio comenzó a llorar. Mi hija no pudo evitar derramar lágrimas, hasta que se acercaron y se abrazaron. De a poco fueron ganando confianza y permanecieron unos minutos", expresó Nancy.

Consultada sobre el diálogo madre e hijas, la mujer reveló: "Ellos la tocaban, le contaron qué habían hecho y en un momento determinado Francisco comenzó a llorar otra vez porque vio una herida". Cabe recordar que los niños se encontraban en la parte trasera de la casa cuando Romina fue atacada.

El encuentro fue emocionante y cuando la visita ya se había terminado, la joven madre comenzó a llorar nuevamente. "Me pidió que por favor los tenga a los chicos aquí, que no los mande a Campo Gallo, para que ella pueda verlos más seguido", contó Nancy.

Luego de la visita que tanto anhelaba, Romina regresó a su lugar de reposo, donde evoluciona milagrosamente.

Por su parte, Nancy se mostró feliz y no disimuló su alegría al hablar con EL LIBERAL. "Estoy muy contenta, tengo a mis nietos y vi la felicidad de mi hija que gracias a Dios está viva y sigue luchando para recuperarse".

La mujer agradeció a "la gente de Campo Gallo, a la gente de aquí (por los capitalinos y personas que la ayudan en el hospital) que me mandan mensajes, me dan fuerza. La energía de la gente me sirvió y me sirve para estar parada al lado de mi hija".

Mientras tanto, la Unidad Fiscal de Violencia de Género continúa con la investigación en contra del acusado, Rubén Gimenez, quien está imputado del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.