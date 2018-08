Viajes de egresados: piden a los padres que se involucren, para evitar estafa

Fotos RIESGO. La quiebra de la empresa Snow Travel afectó a estudiantes que todavía se encuentran en Bariloche.

05/08/2018 -

El tema del viaje de egresados sigue dando tela para cortar por los inconvenientes que se generan a causa de empresarios inescrupulosos y a la falta de previsión de parte de quienes contratan el servicio, que muchas veces son los propios chicos.

Por ello es que el presidente de la Asociación Santiagueña de Agentes de Viajes y Turismo, licenciado Miguel Figueroa, recomendó a los padres "que se involucren más" en la elección de las empresas, y "tomen conciencia del riesgo a que se exponen sus hijos".

En los últimos días, la quiebra de la empresa Snow Travel dejó a unos 9.000 chicos sin el servicio que habían contratado. Por suerte, ninguno de ellos es santiagueño, según confirmó el licenciado Figueroa. De todas maneras, la Nación garantizó el viaje que los estudiantes contrataron por la empresa, aunque con los servicios básicos de transporte, alojamiento, comida, seguros, y dos excursiones diurnas. No está asegurado que disfruten de las salidas a boliches, uno de los principales atractivos que buscan los chicos en sus viajes de egresados.

Salida

"Se ha designado un paquete de cinco empresas para que presten el servicio, que estaban de acuerdo en realizar este operativo, porque lo más grave es que pasó en medio del viaje, porque en este momento hay chicos que fueron a Bariloche con Snow Travel. Para que no se vea perjudicado todo el sector, junto con el Ministerio de Turismo de la Nación están trabajando los prestadores para que los chicos que se encuentran allá se queden tranquilos, lo que demuestra el profesionalismo del sector en este caso", precisó Figueroa, en declaraciones al programa "Viva el sábado" de Radio Panorama.

Respaldo

El licenciado Figueroa explicó respecto de los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de contratar una empresa para el viaje de egresados. "Las agencias de viajes que cuentan con fideicomiso, o el fondo fiduciario de la cuota 0, es el sector del turismo más garantizado del mundo", por lo que es una de las primeras consultas que se debe realizar.

Ejemplificó que precisamente es por ese medio que se les va a brindar el viaje de egresados a los chicos que contrataron con la empresa Snow Travel.

"Quiero insistir en algo que siempre digo, y es que los padres no prestan demasiada atención. Está terminantemente prohibido contratar viajes a dos años, porque la empresa a la que se contrata no tiene respaldo, como máximo, puede contratar un viaje de un año para el otro, nunca en el tercer año de la secundaria para viajar en el quinto. Esas empresas obviamente que tienen mejores financiaciones, pero no cuentan con respaldo, porque no hay forma de garantizar un servicio de aquí a tres años", enfatizó.

¿Qué es la cuota cero?

También se refirió a la importancia de la "cuota cero", que "es el seguro que tiene el pasajero".

En este sentido, advirtió que "no puede estar nunca incluida en un contrato para pagarle a la empresa", porque no se tiene ninguna garantía de que la empresa vaya a hacer efectivo ese pago.

La cuota cero es el aporte que debe efectuar el usuario al fondo de turismo estudiantil, que consta del 6% del monto total del viaje individual contratado, en virtud de los servicios incluidos en el modelo de contrato aprobado por la Secretaría de Turismo de la Nación.

No está incluido en el costo total. El importe de la cuota cero es un porcentaje que se calcula sobre el precio final del viaje.

Tribunales locales

Consultado sobre cómo asegurarse que la empresa pueda responder por incumplimientos o cancelaciones, Figueroa dijo que "en primer lugar, el contrato debe decir que es por los tribunales de Santiago del Estero, porque supongamos que una empresa santiagueña comercialice a Snow Travel, en ese caso es solidariamente responsable. Si Snow Travel tenía sucursal directa y cerraba sus puertas, la gente de Santiago quedaba sin dónde reclamar".

"Hay que apuntar siempre a empresas locales. Se sabe quién es quién y hay dónde reclamar, porque se está jugando con la ilusión de los chicos de tener su viaje de egresados, además de una fuerte suma de dinero, y ante situaciones de crisis, hay que prestar atención a todos los detalles", alertó.

Finalmente, el licenciado Miguel Figueroa puntualizó que "toda empresa debe tener seguro de responsabilidad civil, seguro de accidente, seguro médico, seguro de sepelio, asistencia al viajero, entre otras".