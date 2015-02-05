CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Agosto de 2018
A LAS 13.00 SANTIAGO ELIGE 1ª EDICIÓN
Por El Liberal
12/08/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
13.00 SANTIAGO ELIGE
PRIMERA EDICIÓN
14.00 LA PEÑA DE MORFI
18.00 SANTIAGO ELIGE
EDICIÓN CENTRAL
20.00 SORTEO DE MONO
BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 SANTIAGO ELIGE
EDICIÓN CENTRAL (CONTINÚA)
23.00 POR EL MUNDO
01.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 URBANAMENTE
21.00 OJOS DE VIDEOTAPE
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 EL PODIO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET POR CANAL
14 (F): CORONEL BORGES VS.
HURACÁN
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL
B 17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
22.00 SOLO FÚTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.04 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW
08.10 EL HIJO DE LA MÁSCARA
09.57 SCOOBY DOO 2. MONSTRUOS SUELTOS
11.43 ENREDADOS
13.32 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE
CIUDAD GÓTICA
15.06 CHIHUAHUA EL FANTASMA
16.48 PADDINGTON
18.36 NORM Y LOS INVENCIBLES
20.22 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE
CIUDAD GÓTICA
22.00 ENREDADOS
23.49 TRON. EL LEGADO
TCM
09.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.49 LA NIÑERA
11.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
12.04 SUPERMAN
14.38 JACK
16.46 ORO Y CENIZAS
18.38 DETECTIVE POR ERROR
20.11 MÁXIMO RIESGO
22.00 DIFICIL DE MATAR
23.49 INFIERNO BAJO TIERRA
TNT
06.00 VAN HELSING - EL CAZADOR DE
MONSTRUOS
08.17 UN PAPÁ GENIAL
10.04 LOS INCREÍBLES
12.19 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
15.17 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
17.54 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE. PARTE 2
20.14 MALÉFICA
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
00.12 ABZURDAH
01.58 AGUA TURBIA
SPACE
07.25 MUHAMMAD ALI. EL HOMBRE DETRÁS
DE LA LEYENDA
09.36 THE CLASS OF 92
11.34 VIRUS LETAL
13.38 300
15.53 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
17.52 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
20.03 FURIA DE TITANES
22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
23.58 SABOTAJE
CINECANAL
11.20 COMO SI FUERA CIERTO
13.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
15.15 AVATAR
18.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
REVOLUCIÓN
20.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS
22.00 SIETE DESEOS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 EL RITMO DEL ÉXITO
11.30 ATP MASTERS 1000 MONTREAL
13.30 WTA ALL ACCESS
14.30 ATP MASTERS 1000 MONTREAL
16.30 ONE DIRECTION. ASÍ SOMOS
18.30 EL TURISTA
20.30 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
22.30 EL CASTIGADOR
A DÓNDE IR
OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19
DE AGOSTO, LA FIESTA DEL
VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA.
SÁBADO 18: NÉSTOR GARNICA,
CUTI Y ROBERTO CARABAJAL,
ROXANA CARABAJAL,
LAS SACHAGUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO,
ARMANDO SANTILLÁN, LOS
NÚÑEZ, Y LOS CANTOS. DOMINGO
19: NÉSTOR GARNICA, ORELLANALUCCA,
RIENDAS LIBRES CON
PETECO CARABAJAL, BRUNO
ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL,
MOSOJ ÑAUPRA, MISKY SIMITANTA,
ARIEL CAMAÑO Y
FERNANDITO BRANDÁN.
CENTRO RECREATIVO
(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO,
A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL
BÚNKER SACHERO”, CON EL
“DUENDE” GARNICA E INVITADOS
ESPECIALES.
MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL
PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE
JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA
EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN
MELINA IMHOFF (CUARTETO),
MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y
MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:
GRATIS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/08- 15/08 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
12/08 - 15/08 - 21:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
13/08- 15/08 17:30 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
12/08 - 20:00(Cast) 22:40 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
12/08 - 20:40 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/08- 15/08 16:25 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
12/08 - 13/08 - 15/08 - 22:45 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/08- 15/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
12/08 - 20:10 (Cast) 22:30 (Cast)
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO (2D)
TERROR, SUSPENSO (+16 AÑOS)
12/08 - 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30- 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 3D 17:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50-
EL AMOR MENOS
PENSADO. CASTELLANO 2D
22:20