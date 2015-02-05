CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Agosto de 2018

A LAS 13.00 SANTIAGO ELIGE 1ª EDICIÓN

12/08/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

13.00 SANTIAGO ELIGE

PRIMERA EDICIÓN

14.00 LA PEÑA DE MORFI

18.00 SANTIAGO ELIGE

EDICIÓN CENTRAL

20.00 SORTEO DE MONO

BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 SANTIAGO ELIGE

EDICIÓN CENTRAL (CONTINÚA)

23.00 POR EL MUNDO

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

 

TV PÚBLICA

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 URBANAMENTE

21.00 OJOS DE VIDEOTAPE

 

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 PPT

 

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 EL PODIO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR CANAL

14 (F): CORONEL BORGES VS.

HURACÁN

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL

B 17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

22.00 SOLO FÚTBOL

23.00 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.04 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW

08.10 EL HIJO DE LA MÁSCARA

09.57 SCOOBY DOO 2. MONSTRUOS SUELTOS

11.43 ENREDADOS

13.32 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE

CIUDAD GÓTICA

15.06 CHIHUAHUA EL FANTASMA

16.48 PADDINGTON

18.36 NORM Y LOS INVENCIBLES

20.22 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE

CIUDAD GÓTICA

22.00 ENREDADOS

23.49 TRON. EL LEGADO

TCM

09.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.49 LA NIÑERA

11.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

12.04 SUPERMAN

14.38 JACK

16.46 ORO Y CENIZAS

18.38 DETECTIVE POR ERROR

20.11 MÁXIMO RIESGO

22.00 DIFICIL DE MATAR

23.49 INFIERNO BAJO TIERRA

TNT

06.00 VAN HELSING - EL CAZADOR DE

MONSTRUOS

08.17 UN PAPÁ GENIAL

10.04 LOS INCREÍBLES

12.19 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

15.17 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

17.54 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

20.14 MALÉFICA

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

00.12 ABZURDAH

01.58 AGUA TURBIA

SPACE

07.25 MUHAMMAD ALI. EL HOMBRE DETRÁS

DE LA LEYENDA

09.36 THE CLASS OF 92

11.34 VIRUS LETAL

13.38 300

15.53 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

17.52 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

20.03 FURIA DE TITANES

22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

23.58 SABOTAJE

CINECANAL

11.20 COMO SI FUERA CIERTO

13.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

15.15 AVATAR

18.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

REVOLUCIÓN

20.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS

22.00 SIETE DESEOS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 EL RITMO DEL ÉXITO

11.30 ATP MASTERS 1000 MONTREAL

13.30 WTA ALL ACCESS

14.30 ATP MASTERS 1000 MONTREAL

16.30 ONE DIRECTION. ASÍ SOMOS

18.30 EL TURISTA

20.30 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

22.30 EL CASTIGADOR


A DÓNDE IR

OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19

DE AGOSTO, LA FIESTA DEL

VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA.

SÁBADO 18: NÉSTOR GARNICA,

CUTI Y ROBERTO CARABAJAL,

ROXANA CARABAJAL,

LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO,

ARMANDO SANTILLÁN, LOS

NÚÑEZ, Y LOS CANTOS. DOMINGO

19: NÉSTOR GARNICA, ORELLANALUCCA,

RIENDAS LIBRES CON

PETECO CARABAJAL, BRUNO

ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL,

MOSOJ ÑAUPRA, MISKY SIMITANTA,

ARIEL CAMAÑO Y

FERNANDITO BRANDÁN.

CENTRO RECREATIVO

(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO,

A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL

BÚNKER SACHERO”, CON EL

“DUENDE” GARNICA E INVITADOS

ESPECIALES.

MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL

PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE

JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA

EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN

MELINA IMHOFF (CUARTETO),

MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y

MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:

GRATIS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/08- 15/08 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

12/08 - 15/08 - 21:15 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

13/08- 15/08 17:30 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

12/08 - 20:00(Cast) 22:40 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

12/08 - 20:40 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/08- 15/08 16:25 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

12/08 - 13/08 - 15/08 - 22:45 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/08- 15/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

12/08 - 20:10 (Cast) 22:30 (Cast)

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO (2D)

TERROR, SUSPENSO (+16 AÑOS)

12/08 - 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30- 22:50-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 3D 17:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50-

EL AMOR MENOS

PENSADO. CASTELLANO 2D

22:20

 
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