"Este triunfo es un reconocimiento a un dirigente joven con mucha gestión"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, viajó a Santiago para participar del triunfo que obtuvo el intendente Pablo Mirolo al imponerse con el 43% de los votos, ante lo cual destacó que el bandeño se ha transformado en "un referente no solo de Santiago sino del norte argentino". Massa elogió a Mirolo al indicar que "este triunfo es un reconocimiento a un dirigente joven, con mucho carácter, pero sobre todo con mucha gestión". Señaló que "es la demostración que ante tanta mugre que da vueltas en la vida cotidiana de los argentinos, los bandeños han demostrado que eligen la seguridad, la educación y el trabajo". Agregó que el triunfo de Mirolo "significa que es uno de los dirigentes más importantes de la mesa nacional y que ratifica su liderazgo no solo en La Banda sino de cara a Santiago y al norte argentino’. Puntualizó Massa que "no tengo ninguna duda de que Pablo es un gran intendente además de una gran persona y que para los bandeños, el futuro es mejor todavía que el presente". Señaló además que "para el Frente Renovador como partido es un triunfo muy importante, es uno de los dirigentes más importantes a nivel nacional, de la mesa nacional, esto lo hace un poco más grande todavía y para nosotros es una alegría enorme". En su interpretación del triunfo de Mirolo en La Banda, Massa apuntó que "me parece que la gente lo que votó es gestión, el sueño de un intendente de hacer su ciudad mejor, el trabajo contra la inseguridad, de transformar los planes sociales en productivos". Añadió que "tuve la posibilidad de ver en el Centro de Desarrollo Infantil que hay un intendente que quiere cuidar a los chicos desde los 45 días, en la Escuela Municipal 1 que hay un intendente que apuesta a la educación sin tirarle la responsabilidad a la provincia, asumiéndola. Tuve la posibilidad de ver en el Centro de Monitoreo que hay un intendente que apuesta a la seguridad, a la tecnología para que los vecinos tomen mate en la vereda".