Un joven bebía con sus amigos y de repente decidió terminar con su vida

Fotos DESAZÓN. Familiares y amigos lo trasladaron al Hospital Zonal, pero los médicos no pudieron evitar su muerte.

13/08/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Un joven de apenas 18 años tomó la drástica decisión de quitarse la vida ahorcándose en el fondo de su casa, en momentos en que se habría ausentado su hermana y amigos para comprar bebidas.

El barrio La Pileta está consternado tras conocerse el fallecimiento de un joven de 18 años que puso fin a su vida utilizando una bufanda.

El hecho se registró ayer cerca de las 16. Según comentaron los testigos, los jóvenes habían estado compartiendo bebidas, todo con absoluta normalidad. En un momento, se levantaron y se trasladaron hasta un comercio. Al regresar se encontraron con el lamentable cuadro. El joven estaba pendiendo de un árbol con una bufanda atada al cuello.

Inmediatamente una vecina tomó un cuchillo y cortó la bufanda; al ver que no reaccionaba, trasladaron al joven a la guardia del Hospital Zonal.

El muchacho ingresó prácticamente sin signos vitales, y pese a los esfuerzos de los médicos, no pudieron reanimarlo, confirmándose su muerte. El fallecimiento se produjo por asfixia.

La víctima fue identificada como Federico Nicolás Argibay, de 18 años, con residencia en el barrio La Pileta de esta ciudad.

Los vecinos y familiares no lograban salir de su asombro, ya que no se conocía que el joven presentara algún tipo de problemática, incluso no había demostrado nada anormal mientras compartía con su hermana y amigos.

Personal policial que trabajó en el lugar, no logró constatar que Argibay haya dejado alguna carta donde explicara su drástica decisión.

La causa recayó en manos del fiscal Rafael Zanni, quien ordenó que se haga entrega del cuerpo a familiares. Intervino, personal de la Comisaría 50.