CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Agosto de 2018
Por El Liberal
14/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. HURACÁN
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA EDICIÓN
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
09.15 TRON. EL LEGADO
11.42 SOY EL NÚMERO CUATRO
13.48 DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
15.40 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN DE LOS COCODRILOS
17.25 TRON. EL LEGADO
19.50 SOY EL NÚMERO CUATRO
22.00 CERDOS Y DIAMANTES
23.57 TRASCENDER
TCM
07.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.53 LA NIÑERA
08.43 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.23 LA NIÑERA
11.13 POR AMOR AL JUEGO
13.43 MICKEY, DONALD, GOOFY. LOS TRES MOSQUETEROS
14.51 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
15.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
15.41 JACK
18.00 RUTA SUICIDA
20.00 INFIERNO BAJO TIERRA
22.00 INFIERNO EN EL TÚNEL
TNT
06.00 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
07.36 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE
09.59 LOS FANTASMAS DE MI EX
11.55 WALL-E
13.42 TOY STORY 2
15.33 AMIGOS CON BENEFICIOS
17.32 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
19.50 LA BATALLA DE RIDDICK
22.00 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
00.37 LA HUÉRFANA
SPACE
06.00 GRAN TORINO
07.50 10.000 A.C.
09.52 COLD WAR
11.38 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD
13.19 EJECUTOR
15.23 LEYENDA. LA PROFESIÓN DE LA VIOLENCIA
17.51 EL PROTECTOR
20.02 ONG BAK. EL INICIO
22.00 DRUG WAR
CINECANAL
10.20 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO
12.10 ¿CÓMO SABES SI...?
14.20 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2
16.30 HALCÓN
18.05 MI OTRO YO
19.50 JACK REACHER. SIN REGRESO
22.00 BARRERAS
SONY
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
13.25 SIRENA
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 LA CASA DE LOS SUSTOS
22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
A DÓNDE IR
OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA. SÁBADO 18: NÉSTOR GARNICA, CUTI Y ROBERTO CARABAJAL, ROXANA CARABAJAL, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO, ARMANDO SANTILLÁN, LOS NÚÑEZ, Y LOS
CANTOS. DOMINGO 19: NÉSTOR GARNICA, ORELLANA-LUCCA, RIENDAS LIBRES CON PETECO CARABAJAL, BRUNO ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL, MÓSOJ ÑAUPA, MISKY SIMI- TANTA, ARIEL CAMAÑO Y FERNANDITO BRANDÁN.
CENTRO RECREATIVO (ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL BUNKER SACHERO”, CON EL “DUENDE” GARNICA E INVITADOS ESPECIALES.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
HOY- 15/08 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 15/08 - 21:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL - 15/08 17:30 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D): COMEDIA (+13
AÑOS) HOY A LAS 15/08 19:35 (Cast)
22:20 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 15/08 18:30 (Subt) 20:40
(Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 15/08 16:25 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
HOY AL 15/08 - 22:45 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 15/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
13/08 - 15/08 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast)
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (+16 AÑOS)
HOY AL 15/08 20:30 (Cast) 22:30
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16
AÑOS CASTELLANO 2D 20:30-
22:50.
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 3D 17:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50-
EL AMOR MENOS
PENSADO CASTELLANO 2D
22:20