CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Agosto de 2018

14/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. HURACÁN

 

CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA EDICIÓN

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

09.15 TRON. EL LEGADO

11.42 SOY EL NÚMERO CUATRO

13.48 DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

15.40 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN DE LOS COCODRILOS

17.25 TRON. EL LEGADO

19.50 SOY EL NÚMERO CUATRO

22.00 CERDOS Y DIAMANTES

23.57 TRASCENDER


TCM

07.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.53 LA NIÑERA

08.43 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.23 LA NIÑERA

11.13 POR AMOR AL JUEGO

13.43 MICKEY, DONALD, GOOFY. LOS TRES MOSQUETEROS

14.51 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

15.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

15.41 JACK

18.00 RUTA SUICIDA

20.00 INFIERNO BAJO TIERRA

22.00 INFIERNO EN EL TÚNEL

 

TNT

06.00 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

07.36 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE

09.59 LOS FANTASMAS DE MI EX

11.55 WALL-E

13.42 TOY STORY 2

15.33 AMIGOS CON BENEFICIOS

17.32 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

19.50 LA BATALLA DE RIDDICK

22.00 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

00.37 LA HUÉRFANA

 

SPACE

06.00 GRAN TORINO

07.50 10.000 A.C.

09.52 COLD WAR

11.38 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD

13.19 EJECUTOR

15.23 LEYENDA. LA PROFESIÓN DE LA VIOLENCIA

17.51 EL PROTECTOR

20.02 ONG BAK. EL INICIO

22.00 DRUG WAR

 

CINECANAL

10.20 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO

12.10 ¿CÓMO SABES SI...?

14.20 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

16.30 HALCÓN

18.05 MI OTRO YO

19.50 JACK REACHER. SIN REGRESO

22.00 BARRERAS

 

SONY

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

13.25 SIRENA

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LA CASA DE LOS SUSTOS

22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.


A DÓNDE IR

OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA. SÁBADO 18: NÉSTOR GARNICA, CUTI Y ROBERTO CARABAJAL, ROXANA CARABAJAL, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO, ARMANDO SANTILLÁN, LOS NÚÑEZ, Y LOS

CANTOS. DOMINGO 19: NÉSTOR GARNICA, ORELLANA-LUCCA, RIENDAS LIBRES CON PETECO CARABAJAL, BRUNO ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL, MÓSOJ ÑAUPA, MISKY SIMI- TANTA, ARIEL CAMAÑO Y FERNANDITO BRANDÁN.


CENTRO RECREATIVO (ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL BUNKER SACHERO”, CON EL “DUENDE” GARNICA E INVITADOS ESPECIALES.


MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.

 

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

HOY- 15/08 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 15/08 - 21:15 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL - 15/08 17:30 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D): COMEDIA (+13

AÑOS) HOY A LAS 15/08 19:35 (Cast)

22:20 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 15/08 18:30 (Subt) 20:40

(Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 15/08 16:25 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY AL 15/08 - 22:45 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 15/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

13/08 - 15/08 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (+16 AÑOS)

HOY AL 15/08 20:30 (Cast) 22:30

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16

AÑOS CASTELLANO 2D 20:30-

22:50.

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 3D 17:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50-

EL AMOR MENOS

PENSADO CASTELLANO 2D

22:20



 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Agosto de 2018

También te puede interesar