Se puso en marcha un proyecto con metas ambiciosas

Fotos TRABAJO FÍSICO. Los jugadores iniciaron la pretemporada en el gimnasio del club. Aguerre dijo sentirse cómodo.

14/08/2018 -

Quimsa inició ayer su preparación de cara a la temporada 2018/2019 de la Liga Nacional de Básquet.

Silvio Santander estuvo al frente de los primeros trabajos junto a los ayudantes de campo, Juan Nardini y Edgardo Santillán y el preparador físico Claudio Álvarez.

En el primer día estuvieron presentes Nicolás De Los Santos, Juan Ignacio Brussino, Julián Ruiz, Leonel Schattmann, Sebastián Lugo, Federico Aguerre, Leonardo Mainoldi, Gabriel Mendes Da Silva y Roberto Acuña.

Los extranjeros Torin Francis y Courtney Fells se sumarán al plantel la próxima semana.

El técnico de Quimsa Silvio Santander se mostró feliz en el primer día de la pretemporada. "Estoy muy contento con seguir siendo parte de este proyecto de un club que siempre busca tener ambiciones deportivas para ponerse como protagonistas. Este año el club ha hecho un esfuerzo importante para armar un buen equipo y ahora es momento de trabajar, entrenar y sumar conocimientos", declaró el entrenado bonaerense.

Santander explicó la importancia de esta etapa de conocimiento entre los integrantes de la plantilla. "En el básquet, todo lo que tenga que ver con conocerse, con llevar tiempo juntos para poder formar sociedades y para que toda la parte colectiva tenga un sentido, es determinante. El hecho de tener ya a seis de los ocho jugadores es bueno. Han jugado entre ellos, casi todos. Me parece que eso nos puede ayudar. Después hay que ir y transferirlo, pero está bueno que se conozcan", indicó convencido.

Luego, destacó la jerarquía de sus dirigidos. "Me gusta mucho cuando se puede juntar esta clase de jugadores buenos en un equipo, porque hay un montón de detalles y bagajes tácticos que los resuelven ellos por el solo hecho de llevar mucho tiempo en la liga y de conocerlos. Entonces, no hay una fórmula. Por ahí un equipo que se forma con más extranjeros y lo hace muy bien. Y otros con nacionales. Yo realmente me siento muy cómodo con este perfil que tienen para jugar", señaló.

Por último, habló de cara a la afición santiagueña. "Los esperamos para la temporada, que nos acompañen, son fundamentales. La verdad que del tiempo que llevo en el club me doy cuenta de la pasión con la que lo viven y esta temporada, como pasa siempre, la hacemos entre todos, todo lo que tenga que ver con los jugadores, con los dirigentes y con la gente y con el cuerpo técnico, formamos las cuatro patas de la mesa para ver si podemos tener un buen año. En buena hora que nos puedan acompañar", concluyó.

Una de las nuevas caras de la fusión es Federico Aguerre, quien expresó sentirse "cómodo, con muchas ganas de jugar, conocer a los compañeros y estar a las órdenes de Silvio Santander".