Mitre logró un triunfo y un empate en Salta

15/08/2018 -

Mitre se presentó el domingo pasado en la provincia de Salta, donde se midió con Central Norte, por la novena y última fecha de la primera rueda del campeonato juvenil Regional del NOA.

El Auri cosechó una contundente victoria por 3 a 0 en la categoría mayor, la Sub 19; mientras que en Sub 17 empató 2 a 2 y en Sub 15 cayó por un apretado 1 a 0.

Por su parte, Central Córdoba no vio acción el pasado fin de semana y sumó los puntos sin jugar ante San Martín de Tucumán, elenco que ya no participa del Regional del NOA porque pasó a competir en AFA.

La jornada en Salta arrancó con el Sub 15 y la victoria del “Cuervo” sobre el “Auri” por 1 a 0, con el tanto de Mauricio Suica de penal. El visitante intentó llegar a la igualdad por todos lados, pero falló en la estocada final. En tanto que en el Sub-17, hubo un gran partido, lleno de emociones que terminó en empate 2 a 2. Enzo Nieva abrió el marcador para los salteños en el primer tiempo. Rodrigo Acevedo empató en el complemento para los santiagueños y antes del final Lucas Laime (40’), puso en ventaja nuevamente al local. Sin embargo, un minuto más tarde, Tobías Galván le dio un punto positivo a los del barrio 8 de Abril.

En el Sub-19, el elenco de Roca y Tres de Febrero pisó fuerte y se quedó con una gran victoria como visitante por 3 a 0, gracias a un doblete de Diego Ponce y un tanto de Camilo Argibay.

Otros resultados

Pellegrini terminó de la mejor manera la primera rueda del Torneo Regional del NOA, ya que frente a Juventud Antoniana consiguió dos victorias, en las categorías sub 17 y sub 19, y una igualdad, en la categoría sub 15.

En el Sub 15 no se abrió el marcador y el encuentro terminó 0 a 0 en el estadio Mamita Caseres, de Pellegrini. El local se impuso en el Sub 17 por 2 a 0, con goles de Luis Maidana y Ezequiel Llanes.

Finalmente, en el Sub 19 se dio un vibrante 3 a 2 para Pellegrini. Fabricio Aguirre, en dos ocasiones, y Diego Siguila marcaron los tantos del vencedor.

Mientras que Gastón Díaz y Mauro Cachi hicieron los goles de Juventud Antoniana.

El restante partido de la fecha tuvo a Gimnasia de Jujuy como local de Gimnasia y Tiro de Salta. El “Lobo” jujeño ganó en el Sub 15 (1-0) y también en el Sub 17 (5-0). Mientras que el “Albo” venció en Sub 19 (6-3).