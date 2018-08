Colón y Quimsa definen el campeón del femenino

15/08/2018 -

Sportivo Colón y Quimsa se enfrentarán esta noche en el tercer juego decisivo de la serie final de la Copa Upcn de básquet femenino, que organiza la Asociación Capitalina.

El partido se jugará en cancha de Sportivo Colón, desde las 21, con el arbitraje de Eric Páez, Silvia Barraza y Sofía Nocco. Quimsa ganó la primera final por 57 a 46 en calidad de visitante, mientras que en la segunda se impuso Sportivo Colón por 63 a 56.

Esta noche también jugarán: Belgrano vs. Quimsa, en Cadetes (Mukdsi y Herrera) y Mayores (Mukdsi y Carrillo); Independiente vs. Lawn Tennis, en Cadetes (Leguizamón y A. Barraza) y Mayores (N. D’Anna y Vásquez); Nicolás vs. Huracán, en Cadetes (Díaz y Alcorta) y Mayores (Montoya y A. D’Anna).