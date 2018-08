Fotos "Nahuel no trasunta voluntad de esclarecer el crimen de su madre"

16/08/2018 -

"No trasunta voluntad de esclarecer el homicidio de su madre", señaló el abogado Hugo Frola, en alusión a Nahuel, hijo de la empresaria asesinada en 2015, Estela López. Así lo manifestó el letrado a EL LIBERAL, al confirmar su alejamiento como abogado querellante, junto a los también abogados, Francisco Palau y Ricardo Auat, familiar de Nahuel. Frola se mostró frustrado ante la persistencia de desinteligencias con Nahuel, "en especial por poner siempre reparos cuando deseábamos producir pruebas periciales". El FBI Explicó Frola: "Una de ellas surgió cuando contactamos a un consultor del FBI. Se trata de Mario Rosillo, un reconocido experto que da cátedra en países como Colombia, Israel, México y Chile. Acaba de llegar de Italia y está en Corrientes. Sus honorarios no son altos, pero Nahuel fue renuente a su contratación". Consideró que el aporte del experto hubiera podido ayudar en la investigación que hoy no muestra avances. Frola dijo que ello, y varias otras acciones que se quisieron tomar para llegar a la verdad y no contaron con la venía del aludido, atentaron contra el trabajo de los tres abogados que "pusimos todo el esfuerzo en este caso se maneje seriamente".