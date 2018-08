El "Pato" Silva, protagonista en los UTV

16/08/2018 -

Cada vez es mayor el número de competidores que eligen a los UTV para las competencias off road. Por ejemplo el 12 veces ganador del Dakar, Stephane Peterhansel estará en el Desafío Inca Dakar Series en uno; o los chilenos "Chaleco" López e Ignacio Casale, también, eligieron este tipo de vehículos para el próximo, entre muchos otros.

En Argentina, Juan Manuel el "Pato" Silva es uno de esos reconocidos pilotos que participa tanto en pista como en la disciplina rally, y busca siempre nuevos desafíos. Con varias participaciones en Autos, tanto en el Dakar como en el Desafío Ruta 40 y el Campeonato Argentino de Rally Cross Country, el chaqueño se propuso este año correr en un Can Am Maverick alistado por el Colcar Racing Team sin navegante, para llegar al Dakar 2019 de la mejor manera.

El "Pato", que obtuvo la victoria en categoría Autos en el Desafío Ruta 40 Dakar Series 2014, y se quedó con la divisional en el Rally de Mendoza, primera cita del CARCC 2018, comentó respecto a sus expectativas y objetivos: "Al Dakar ingresé porque me atrajo lo extremo, lo difícil y peligroso. Empecé con un buggy y ahora se dio la posibilidad de hacerlo en un UTV. Con el objetivo de poder hacerlo con un buen presupuesto, porque es más económico que en Autos, esta categoría me permita soñar con un podio y llevarme un beduino a casa. Voy a correrlo sólo, sin navegante, un verdadero desafío. Como quiero desarrollarlo con el equipo, elijo las carreras del CARCC que no coincidan con el TC, y el Desafío Ruta 40 Dakar Series para llegar competitivo. El recorrido del Desafío Ruta 40 Dakar Series va a ser muy interesante para trabajar y queríamos estar nuevamente".