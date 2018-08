La séptima fecha se traslada para el próximo lunes en el complejo del Sindicato

17/08/2018 - La Liga Comercial de La Banda tendrá actividad el próximo lunes (feriado nacional) ya que el domingo se celebrará el Día del Niño. En consecuencia, la entidad organizadora del campeonato comercial hará disputar ese día la séptima fecha del Torneo Clausura con el siguiente programa de enfrentamientos: En cancha 1, 11.30, Milo’s Bar vs. Roberto Chelala (30 minutos de tolerancia); 13, Router SA vs. Distr. Miliy; 14, Ferretería Ovejero- Ultraquim. 15, Fiambrería Cayetano vs. Súper Eli. 16, Innovar Cel-Pollería Sur; 17, Las Malvinas vs. Panificadora Mi Luna. En cancha 2, 11.30, Produnoa vs. Aut. Zahuy (30 minutos de tolerancia). 13, JM Deportes vs. Miliy B; 14, Óptica Ver Más vs. PLB. 15, Mialma vs. Romero Distribuciones. 16, Sin Rival vs. Her fa Lubric.