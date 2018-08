Angelici se mostró arrepentido y pidió las disculpas del caso

Fotos VISIÓN El presidente Angelici salió a hablar ayer y dijo que no debió incurrir en una actitud que va contra su figura.

17/08/2018 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aceptó que cometió un error cuando cantó con hinchas del Xeneize contra River Plate y dijo que le ofecerá sus disculpas a su par, Rodolfo D’Onofrio.

"Lo primero que quiero decir es que me equivoqué. Que por más de que es un evento privado en un lugar privado donde recibimos 23 peñas de Boca europeas, me dejé llevar. Yo soy el presidente de la institución y tengo que cuidar las formas. Con esto no quiero crear una polémica, así que pido disculpas públicamente", manifestóAngelici el titular auriazul al respecto.

En declaraciones realizadas a DirecTV, Angelici agregó: "Uno a veces se deja llevar en el fervor, había más de mil personas en un lugar que se alquiló para recibir a todas las peñas que vinieron desde Europa y bueno, me puse a cantar la canción y no cuidé las formas que tengo que cuidar. Reconozco que fue un error".

Las críticas de Gallardo

En conferencia de prensa, Gallardo dio ayer su impresión sobre el video y afirmó que "la imagen habla por sí sola". "No sólo es presidente de Boca, es vicepresidente de AFA y representa al fútbol argentino. No me sorprende nada, hoy no me sorprende absolutamente nada", dijo "Muñeco".

Angelici, consultado por la declaración del técnico "millonario", respondió: "Lo que puedan opinar los empleados que trabajan en otro club a mí no me corresponde decir nada. Yo me tengo que fijar en lo que hacen los empleados de Boca. Pero no me trato de justificar: yo me tengo que cuidar las formas las 24 horas del día".

Cambiando de tema, Angelici también habló de la posibilidad de jugar el partido revancha con el Barcelona de España.

"Les dije a los dirigentes del Barcelona que esperamos la revancha en la Bombonera. Nos trataron muy bien y nos abrieron todas las áreas", expresó el máximo referente de la entidad de la Ribera. Luego acotó: "En Barcelona nos mostraron su presupuesto. Es 12 veces mayor al nuestro. Lo que vi en el partido es que hay una gran diferencia de jugadores. En el primer tiempo me gustó Boca".