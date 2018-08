Fotos Central Córdoba juega hoy su último amistoso antes del partido del debut

17/08/2018 -

Central Córdoba se reencontrará con su gente, esta noche, desde las 22, al protagonizar un nuevo partido amistoso ante Sarmiento de Resistencia, equipo que milita en el Federal A, pero que eliminó a Racing de Avellaneda en la Copa Argentina. El equipo que conduce el entrenador Gustavo Coleoni, vuelve al estadio Alfredo Terrera, después de lograr el ascenso ante Defensores de Villa Ramallo, encuentro que se jugó el pasado 22 de abril. Aunque en la temporada, el "Ferroviario" ya jugó dos partidos oficiales por Copa Argentina (ante Vélez y Tigre), el simpatizante tendrá la posibilidad de conocer más de cerca a la nueva plantilla. Ante ello, la dirigencia estableció los precios de las entradas para este juego. En ese sentido, las entradas populares se fijaron en $150, las plateas tendrán un valor de $200. Jubilados, damas y menores abonarán $100. Los socios que se encuentren al día, podrán canjear su ticket gratuito hasta las 21. Las boleterías se habilitarán a las 19 y las puertas de acceso se abrirán a las 20.30. En cuanto a lo futbolistico, Coleoni pondría en cancha al mismo equipo que superó a Tigre por 2-0 a excepción de Marcos Sánchez, quien le dejará su lugar a Jonathan Bay quien se perfila para estar desde el arranque en el primer partido del Nacional B. Es decir, que esta noche estarán en cancha César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Jonathan Bay; Cristián Vega; Pablo Ortega, Renzo Pérez, Ezequiel Barrionuevo, Facundo Melivillo; Javier Rossi. Para muchos de estos jugadores, será el primer partido en el Alfredo Terrera, teniendo en cuenta que en la pretemporada los lugares de entreno fueron variando y nunca lo hicieron en su campo de juego. Barrionuevo Uno de los futbolistas que hará su presentación en Central Córdoba será el mediocampista Exequiel Barrionuevo, quien aseguró que están afianzando la idea de juego que pretende el cuerpo técnico. "Trabajamos bien. Hicimos un gran trabajo, más allá del resultado. Podés jugar mal y ganar, pero creo estamos afianzando todo lo bueno que hicimos en los partidos por Copa Argentina. Hoy tenemos una buena medida, Sarmiento es un gran rival", reveló el "Indio" en su diálogo con "El Clásico" que se emite por Radio Panorama. "El partido contra Vélez nos tocó muy encima de la pretemporada y casi no tuvimos tiempo de preparación, pero el tiempo de trabajo que llevamos hasta esta parte es bueno. El equipo tomó la forma que el entrenador pretende", añadió. Por otra parte, Barrionuevo no se subió al "tren" de candidato, aunque anticipó que el equipo ganó respeto. "No creo que seamos los candidatos. Los equipos quizás puedan respetarnos más porque Central Córdoba eliminó a dos equipos de la Superliga. Trataremos de hacerlo bien. La gente como nosotros, no nos podemos confundir, debemos estar tranquilos y si hacemos bien las cosas en el inicio podemos estar peleando por cosas importantes". Este será el primer partido para el cordobés en el Alfredo Terrera y reconoció que en su pasado le costó jugar en ese campo de juego. "Uno cuando llega a un club, trata de hacer las cosas bien. En lo personal, en esta cancha siempre me costó jugar. Ojalá que ante nuestra gente se pueda tomar el protagonismo que pretendemos". Por último se refirió a la confirmación de que habrá dos descensos. "La exigencia es la misma. La preocupación sería a final de la competencia. Si no jugás por la permanencia, decís vamos por todo sabiendo que dejás de pensar abajo".