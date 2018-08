El tipo de cambio, con alta volatilidad y presión del BCRA

Fotos CORSET. El Central amplió encajes a los bancos de 28 a 31%.

17/08/2018 -

El dólar en la Argentina cedió un peldaño de $0,28 desde precios récord históricos alcanzados el lunes y el miércoles, en un escenario de fuerte demanda por cobertura y en un escenario de alta volatilidad de la moneda, que cerró en $30,39 en la city porteña mientras que en Santiago lo hizo en $31,40.

La suba del dólar en esta semana, que aún mantiene al billete por encima de los $30, se produjo a partir de una nueva intervención del Banco Central en las subastas diarias que realiza. Esa subasta fue de U$S 500 millones -entre el lunes y miércoles vendió más de U$S 1.000 M para abastecer la demanda- de los cuales se adjudicaron U$S 55 millones, a un promedio de $29,27.

Pero, además, para encorsetar la demanda, el BCRA volvió a subir el encaje en pesos -dinero inmovilizado- a los bancos. Los subió del 28 al 31%, con el objetivo de absorber $ 60.000 millones y restar liquidez al mercado.

El monto negociado en el segmento de contado (spot) fue de U$S 656,3 millones, la mitad de lo operado el miércoles. En dólar futuro se operaron U$S 786,3 millones en el Rofex. Los contratos para fin de mes cerraron a $30,09, mientras que para diciembre de 2018 cerró a $33,85.

Un reporte de Research for Traders dijo que "en contexto de gran liquidez de pesos que dejó la licitación de Lebac del martes, más una nueva rueda de tensiones de monedas emergentes, obligó al BCRA a vender para que no se dispare demasiado el dólarl