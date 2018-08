Fotos Analistas prevén una inflación en alza y que se profundizará si no se frena la suba del dólar

17/08/2018

La suba de precios que sufrirán los consumidores este mes no cederá y será similar a la del mes anterior, aunque lo que suceda con el tipo de cambio, será determinante también por su traslado a precios, según el diagnóstico que realizaron economistas consultados por EL LIBERAL. Los analistas Jorge Colina (Idesa), Orlando Ferreres (OJF y Asociados) y Camilo Tiscornia (CT y Asociados) describieron lo que se puede esperar para este mes, para lo que resta del año luego de la corrida cambiaria que aún no termina y las medidas que podría adoptar el Gobierno. Colina El economista jefe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), Jorge Colina, puntualizó que "la devaluación presiona al alza los precios por lo que es posible que en los próximos meses se vea una tasa de inflación mensual inferior a la de julio, pero aún alta entre 2% y 2,5%". Asimismo, al ser consultado sobre la inflación prevista para este año, agregó que "si la inflación se desacelera y se coloca en el orden del 2% mensual, diciembre terminaría con una inflación del 32% lo que comparado con una devaluación de más del 50% dejaría un posición de tipo de cambio muy favorable para recuperar el crecimiento de la actividad económica en el 2019". Sobre qué medidas podría tomar el Gobierno para reducir su impacto, indicó que "seguir ajustando el gasto público para reducir más rápido la inflación. Hay que revisar muchos derroches del sistema previsional, en particular, la regla de pensión por supervivencia que está multiplicando la doble cobertura". Respecto de si habrá traslado a precios de la devaluación de esta semana, dijo que "de $28 a $30 no es importante, la relevante es de $18 a $28", es decir el acumulado de enero a julio. Tiscornia’ A su turno, el economista Camilo Tiscornia, apuntó que "hay subas de tarifas, de prepagas, de combustibles, de colectivos y trenes en Capital y GBA así que hay varios factores que van a estar presionando a la inflación y habrá que ver cómo siguen los que ya venían afectados por la suba del tipo de cambio: alimentos y bebidas, productos electrónicos, medicamentos, todo ese tipo de productos que entre mayo, junio y julio subieron mucho, creo que va a ser una inflación que de vuelta va a estar en 3% en agosto". Para lo que resta del año, "aún hay posibilidad de quedar en torno al 32% que está comprometido con el FMI. Eso, obviamente requiere que el tipo de cambio no se escape mucho más". "Lo esperable es que suba, pero no mucho más y que el Banco Central mantenga una política monetaria dura. Esto último, creo que es lo que va a pasar pero el tipo de cambio es la incógnita más grande. Con todos estos cambios que están dándose a nivel financiero como el rescate de las Lebac, no se sabe bien qué va a pasar. Es muy volátil la situación, por eso es un poco el condicionamiento para el pronóstico". Sobre el traslado a precios d ela devaluación de esta semana, dijo que "hay que ver donde queda esta suba de $28 a $30, me parece que si el tipo de cambio se moviera entre $28 y $30, no creo que haya gran efecto de traslado a la devaluación. Pero si empieza a escalar más, definitivamente sí. Ese es el problema". Ferreres Para Ferreres, este mes "el tipo de cambio, los servicios -como el gas y el transporte- son variables que van a ajustar como lo hacen otras en forma habitual". Desde su punto de vista, "la inflación para el año 2018 estará en el 35% anual" a la par que al ser consultado sobre qué podría hacer el Gobierno para atenuar esta situación, señaló un diagnóstico preocupante: "Para frenar la inflación, es difícil que el Gobierno tenga iniciativa. Tiene que reorganizar las variables macroeconómicas para atraer la inversión y el empleo". A su vez, respecto de si la devaluación de esta semana se trasladará a precios, señaló que "algo va a afectar, aunque será algo menor de lo que suele ser normalmente, al menos por ahora".