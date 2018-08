Celebran los 218 años de Antajé con la inauguración de varias obras

Fotos OBRAS. Funcionarios del Gobierno habilitaron una nueva oficina del Registro Civil y 20 viviendas sociales.

17/08/2018 -

La comunidad de la localidad de Antajé, ubicada en el departamento Banda, celebró su 218º aniversario con una importante programación de actividades en las que incluyó la inauguración de viviendas sociales y obras que beneficiarán a los vecinos del lugar, fiesta patronal y el acto protocolar con autoridades de la provincia.

Los festejos del pueblo estuvieron encabezados por el ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur, el ministro de Desarrollo Social, Dr. ÁngelNiccolai, y el comisionado de Antajé, Diego Díaz.También participaron el presidente provisional de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Carlos Silva Neder, el director de Municipalidades, Marcelo Camaño, y las diputadas provinciales, Ana Herrera y Claudia Makhoul y comisionados de localidades cercanas.

Tras el arribo de las autoridades se dejó inaugurada una nueva oficina del Registro Civil que agilizará los trámites de los vecinos de Antajé y 20 viviendas sociales que fueron construidas por la Comisión Municipal, Asociación Vecinal Frente Sin Barreras (presidenta, Silvia Leguizamón), Asociación Civil la Soler (presidenta, Jaqueline Morales) y Los Horneritos Unidos (presidenta, María Graciela Ibáñez), bajo el programa de erradicación de ranchos que se extiende en todo el territorio provincial.

Se declaró de interés legislativo, provincial y cultural los actos y acontecimientos del 218º aniversario de Antajé.

Al hacer uso de la palabra el ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur entrego "los saludos del gobernador Dr. Gerardo Zamora, el vicegobernador José Emilio Neder, la Sra. diputada nacional Dra. Claudia de Zamora, quienes me pidieron transmitirles las correspondientes disculpas por no estar presentes teniendo en cuenta su agenda. Pero también me pidieron que les transmita a todos ustedes el compromiso de seguir trabajando juntos por toda la comunidad como lo venimos haciendo", indicó.