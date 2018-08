Una joven en EE.UU. se casará con una muñeca "satánica"

Hoy 16:46 -

Una adolescente estadounidense ha aterrado a las redes sociales al anunciar sus planes de casarse con una muñeca zombi con la que dijo tener una relación amorosa e incluso íntima.

Felicity Kadlec, de 19 años y residente de Massachusetts, asegura que mantiene una relación con la muñeca satánica, a la que llama Kelly, desde hace tres años, después de darse cuenta de sus sentimientos.

"Encontré a Kelly en una web de colecciones de muñecas siniestras y me la regalaron cuando tenía 13 años", contó la joven citada por Ladbible.

Sin embargo, solo a los 16 empezó a desarrollar sentimientos por Kelly, unos sentimientos que al principio negó. "Tuve novios en el pasado y siempre pensaba que estaba enamorada de ellos, pero nunca me hicieron sentir como me siento ahora", confesó Felicity.

Lamentó que muchas personas no entiendan su relación, pero aseguró que su amor es verdadero e incluso se tatuó el nombre de Kelly en el brazo. "Tengo una relación normal e íntima que se desarrolla de manera normal, y nos casaremos en septiembre", declaró.

"La acaricio y me siento segura con ella, siento una conexión genuina", asegura la joven. Felicity ha comprado ya los anillos de boda, que se celebrará en el mes en que ambas cumplen años.

Sobre las críticas que reciben sus relaciones, comenta: "Sé que hay gente que cree que debo tener una relación con un ser humano, pero para mí Kelly es real".

Algunos de los que la critican son sus amigos y familiares, que no le dejan tomar a Kelly si salen a algún lugar: "La gente la mira, por eso no tenemos citas en público".

Pero piensen lo que piensen los demás, ella está convencida de su decisión de casarse con la muñeca: "Me hace feliz y la amo y esto es lo que de verdad importa".

This 19-year-old woman is planning to marry the zombie doll beside her, in September.

She's had it since 13 & is now in love with it.

They've been in a relationship for about 3 years now, with the doll's name tattoed on her arm...

Be careful what you give young folks as gifts... pic.twitter.com/3wtJSeGi6o