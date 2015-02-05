CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Agosto de 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
18/08/2018 -
CANAL 7
11.00 CINE. QUISIERA SER
GRANDE
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 CINE. QUISIERA SER
GRANDE (CONTINUACIÓN)
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE
MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
(CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
18.00 CINE. MI POBRE
ANGELITO 2
19.45 CINE. LOS 33
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 GRAVEDAD ZERO
01.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
TV PÚBLICA
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
CANAL 9
11.00 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 CONCIERTO EXPRESS
14.00 EXPRESSIONES
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 LA FIJA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 CONCIERTO EXPRESS
17.30 POLI 24
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALLY
21.00 EL MUNDO DE ELLAS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.12 SOPHIE
07.46 ROBIN HOOD
08.10 CACHORROS AL RESCATE
12.37 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS
MUTANTES
14.08 CHIHUAHUA EL FANTASMA
15.45 EL HIJO DE LA MÁSCARA
17.33 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN
CURVAS
19.05 ROBIN HOOD
22.00 LONDRES BAJO FUEGO
23.50 PACTO CRIMINAL
TCM
07.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.00 LA NIÑERA
08.25 LA NIÑERA
08.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
4)
10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.30 LA NIÑERA
11.20 GREMLINS
13.19 FURIA EN DOS RUEDAS
14.49 RÁPIDA Y MORTAL
16.46 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
19.01 EL PATRIOTA
22.00 TWISTER
TNT
06.12 LA ISLA DE NIM
08.04 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE
09.56 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA
11.51 MATILDA
13.38 AJUSTE DE CUENTAS
15.47 EL APRENDIZ DE BRUJO
17.47 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
20.06 SON COMO NIÑOS 2
22.00 FURIA DE TITANES
23.55 ESTADO CRÍTICO
01.56 RESIDENT EVIL 5. LA
SPACE
06.33 CIUDAD EN LLAMAS
08.23 EL VENGADOR DEL FUTURO
10.33 42
13.02 CORAJE
15.27 SHERLOCK HOLMES
17.56 SOY LEYENDA
19.47 EL VENGADOR DEL FUTURO
22.00 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO
23.41 LA REDADA
CINECANAL
11.10 LA ERA DE HIELO 3
12.50 EL LIBRO DE LA VIDA
14.35 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
16.10 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
17.55 JACK Y JILL
19.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
22.00 MAZE RUNNER. A PRUEBA DE FUEGO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 PIRATAS. UNA LOCA AVENTURA
11.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
13.00 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI
15.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
17.00 LA CASA DE LOS SUSTOS
19.00 EL RITMO DEL ÉXITO
21.30 FOOTLOOSE. TODOS A BAILAR
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 18, A LAS 23, FRANCO
ARIAS, LOS DEL VINALAR Y ALMA DE
SOL.
+DOMINGO 19, A LAS 23, “LOS TOBAS”
Y “OMAR EL HALCÓN MARTÍNEZ”.
PATIO MUNDO CASSARO
CHOP
(ROCA (S) 1074)
+SABADO 18, DE 13 A 18, FERIA
ARTESANAL CON SHOW MUSICAL. A
LAS 23, CRISTIAN HEREDIA.
OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE
AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO,
DE NÉSTOR GARNICA.
SÁBADO 18: NÉSTOR GARNICA, CUTI
Y ROBERTO CARABAJAL, ROXANA
CARABAJAL, LAS SACHA GUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO,
ARMANDO SANTILLÁN, LOS NÚÑEZ, Y
LOS CANTOS. DOMINGO 19: NÉSTOR
GARNICA, ORELLANA- LUCCA,
RIENDAS LIBRES CON PETECO
CARABAJAL, BRUNO ARIAS, JORGE
LUIS CARABAJAL, MÓSOJ ÑAUPA,
MISHQUI SIMI- TANTA, ARIEL CAMAÑO
Y FERNANDITO BRANDÁN.
CLUB CENTRO RECREATIVO
(ALBERDI Y BESARES, BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22,
ALTA PEÑA, “EL BÚNKER SACHERO”,
CON EL “DUENDE” GARNICA E INVITADOS
ESPECIALES.
MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL
PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE
REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ,
QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE
SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA
IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ
(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓNENTRADA:
GRATIS.
MILONGA PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20,
CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA A
BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
18/08 - 19/08 - 20/08 14:20 (Cast)
16:30 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS 18/08 - 19/08
21:15 (Cast) 00:15 (Cast)
MELAGODON (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY AL 22/08 18:40 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
18/08 - 19/08 19:35 (Cast) 22:20
(Cast) 01:00 (Cast)
MELAGODON (2D):
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
18/08 - 19/08 20:15 (Cast) 22:40
(Subt) 01:00 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
17/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
LA PEQUEÑA TRAVIESA
(2D): INFANTIL,FAMILIAR (ATP)
18/08 - 19/08 - 20/08 14:10 (Cast)
16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D) ANIMACIÓN (ATP)
18/08 - 19/08 - 20/08 14:15 (Cast)
16:55 (Cast)
21/08- 22/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D): POLICIAL (+16
AÑOS) 18/08- 19/08 14:30 (Cast)
17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00
(Cast) 00:30 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)
18/08 - 19/08 20:30 (Cast) 22:30
(Subt) 00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MI OBRA MAESTRA APTA 13
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30- 22:40
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 20:10-
CASTELLANO 3D 17:25-
MEGALODON APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:30
CASTELLANO 3D 19:50
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 18:00