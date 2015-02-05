CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Agosto de 2018

A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR

18/08/2018 -

CANAL 7

11.00 CINE. QUISIERA SER

GRANDE

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 CINE. QUISIERA SER

GRANDE (CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE

MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.00 CINE. MI POBRE

ANGELITO 2

19.45 CINE. LOS 33

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓN.

 

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

 

TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

 

CANAL 9

11.00 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

 

CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT


CANAL 4

13.00 CONCIERTO EXPRESS

14.00 EXPRESSIONES

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 LA FIJA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 CONCIERTO EXPRESS

17.30 POLI 24

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALLY

21.00 EL MUNDO DE ELLAS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.12 SOPHIE

07.46 ROBIN HOOD

08.10 CACHORROS AL RESCATE

12.37 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS

MUTANTES

14.08 CHIHUAHUA EL FANTASMA

15.45 EL HIJO DE LA MÁSCARA

17.33 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN

CURVAS

19.05 ROBIN HOOD

22.00 LONDRES BAJO FUEGO

23.50 PACTO CRIMINAL

TCM

07.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.00 LA NIÑERA

08.25 LA NIÑERA

08.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

4)

10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.30 LA NIÑERA

11.20 GREMLINS

13.19 FURIA EN DOS RUEDAS

14.49 RÁPIDA Y MORTAL

16.46 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

19.01 EL PATRIOTA

22.00 TWISTER

TNT

06.12 LA ISLA DE NIM

08.04 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE

09.56 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

11.51 MATILDA

13.38 AJUSTE DE CUENTAS

15.47 EL APRENDIZ DE BRUJO

17.47 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

20.06 SON COMO NIÑOS 2

22.00 FURIA DE TITANES

23.55 ESTADO CRÍTICO

01.56 RESIDENT EVIL 5. LA

SPACE

06.33 CIUDAD EN LLAMAS

08.23 EL VENGADOR DEL FUTURO

10.33 42

13.02 CORAJE

15.27 SHERLOCK HOLMES

17.56 SOY LEYENDA

19.47 EL VENGADOR DEL FUTURO

22.00 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO

23.41 LA REDADA

CINECANAL

11.10 LA ERA DE HIELO 3

12.50 EL LIBRO DE LA VIDA

14.35 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

16.10 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

17.55 JACK Y JILL

19.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

22.00 MAZE RUNNER. A PRUEBA DE FUEGO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 PIRATAS. UNA LOCA AVENTURA

11.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

13.00 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI

15.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

17.00 LA CASA DE LOS SUSTOS

19.00 EL RITMO DEL ÉXITO

21.30 FOOTLOOSE. TODOS A BAILAR


A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 18, A LAS 23, FRANCO

ARIAS, LOS DEL VINALAR Y ALMA DE

SOL.

+DOMINGO 19, A LAS 23, “LOS TOBAS”

Y “OMAR EL HALCÓN MARTÍNEZ”.

PATIO MUNDO CASSARO

CHOP

(ROCA (S) 1074)

+SABADO 18, DE 13 A 18, FERIA

ARTESANAL CON SHOW MUSICAL. A

LAS 23, CRISTIAN HEREDIA.

OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE

AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO,

DE NÉSTOR GARNICA.

SÁBADO 18: NÉSTOR GARNICA, CUTI

Y ROBERTO CARABAJAL, ROXANA

CARABAJAL, LAS SACHA GUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO,

ARMANDO SANTILLÁN, LOS NÚÑEZ, Y

LOS CANTOS. DOMINGO 19: NÉSTOR

GARNICA, ORELLANA- LUCCA,

RIENDAS LIBRES CON PETECO

CARABAJAL, BRUNO ARIAS, JORGE

LUIS CARABAJAL, MÓSOJ ÑAUPA,

MISHQUI SIMI- TANTA, ARIEL CAMAÑO

Y FERNANDITO BRANDÁN.

CLUB CENTRO RECREATIVO

(ALBERDI Y BESARES, BANDA)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22,

ALTA PEÑA, “EL BÚNKER SACHERO”,

CON EL “DUENDE” GARNICA E INVITADOS

ESPECIALES.

MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL

PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE

REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ,

QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE

SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA

IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ

(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓNENTRADA:

GRATIS.

MILONGA PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20,

CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA A

BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

18/08 - 19/08 - 20/08 14:20 (Cast)

16:30 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS 18/08 - 19/08

21:15 (Cast) 00:15 (Cast)

MELAGODON (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 22/08 18:40 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

18/08 - 19/08 19:35 (Cast) 22:20

(Cast) 01:00 (Cast)

MELAGODON (2D):

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

18/08 - 19/08 20:15 (Cast) 22:40

(Subt) 01:00 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

17/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

LA PEQUEÑA TRAVIESA

(2D): INFANTIL,FAMILIAR (ATP)

18/08 - 19/08 - 20/08 14:10 (Cast)

16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D) ANIMACIÓN (ATP)

18/08 - 19/08 - 20/08 14:15 (Cast)

16:55 (Cast)

21/08- 22/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D): POLICIAL (+16

AÑOS) 18/08- 19/08 14:30 (Cast)

17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Cast) 00:30 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)

18/08 - 19/08 20:30 (Cast) 22:30

(Subt) 00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

MI OBRA MAESTRA APTA 13

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30- 22:40

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 20:10-

CASTELLANO 3D 17:25-

MEGALODON APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:30

CASTELLANO 3D 19:50

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 18:00

 
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