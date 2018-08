Con Lezana en el banco, debutan Los Pumas

Fotos CHANCE. El santiagueño Tomás Lezana estará en el banco.

18/08/2018 -

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, afrontará hoy el duro compromiso de debutar en el Rugby Championship 2018 en condición de visitante, nada más ni nada menos, que ante los poderosos Springboks. Además de la primera presentación del equipo en el torneo, Los Pumas tendrán otro debut el de Mario Ledesma como head coach del seleccionado.

Con muy poco tiempo de trabajo, fue anunciado como entrenador el pasado 1 de agosto, Ledesma afronta no sólo el desafío de darle su impronta al equipo, sino también mejorar la mala actuación del año pasado, cuando Los Pumas no pudieron sumar ni siquiera un punto. En cuanto al equipo en sí, la principal novedad será la presencia desde el arranque del salteño Juan Figallo, quien no vestía la camiseta de Los Pumas desde el Mundial 2015. Además, Gonzalo Bertranou formará la pareja de medios con Nicolás Sánchez, y se producirán los debuts en el Rugby Championship de Bautista Ezcurra y Bautista Delguy. El santiagueño Lezana será suplente.