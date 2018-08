Gerónimo Poblete y Daniel Hernández se sumaron a San Lorenzo

Fotos PRESENTACIÓN. Poblete y Daniel Hernández se convirtieron ayer en refuerzos de San Lorenzo. Ambos ya se abocaron a los trabajos.

San Lorenzo dejó atrás la escandalosa clasificación, en Chile, ante Deportes Temuco por la Copa Sudamericana y puso la cabeza en el partido ante Lanús, del próximo domingo, a partir de las 17.45, en el Nuevo Gasómetro.

Y después de una nueva presentación que dejó muchas dudas por el flojo funcionamiento, Claudio Biaggio pudo ver en un entrenamiento por primera vez a Gerónimo Poblete y Daniel Hernández, los dos refuerzos que llegaron sobre el tramo final del mercado de pases.

Además de la primera práctica con sus nuevos compañeros, las incorporaciones tuvieron su presentación oficial.

Resignarán el premio

San Lorenzo perdió la vuelta de los 16avos. de final de la Copa Sudamericana contra Deportes Temuco, pero la mala inclusión de Jonathan Requena hizo que la Conmebol le diera por ganada la ida (3-0) y la diferencia de gol se encargó de definir la llave a favor del Ciclón.

Sin embargo, a la hora de hablar de merecimientos, trascendió que los dirigidos por Claudio Biaggio se juntaron en el entrenamiento para comunicarle a Leandro Romagnoli que si había premio, el mismo quedara para las finanzas del club debido a las dos derrotas en cancha.

"Voy a hablar con el plantel para ver qué hacemos. Esto tiene que quedar en el grupo. Este plantel siempre se portó muy bien con el club y entendieron hasta en situaciones más complicadas" , contó Matías Lammens.

Consultado sobre el flojo rendimiento del equipo, Lammens sentenció: "No es que estoy enojado, estoy preocupado porque no me gusta cómo estamos jugando. Tenemos plantel para ser más, por lo pronto para superar a Temuco con facilidad. Sé que Claudio Biaggio y los jugadores piensan lo mismo que yo", concluyó el directivo.