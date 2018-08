Una mujer se cruzó en un supermercado alemán con el yihadista que la esclavizó sexualmente en Irak

Fotos VÍCTIMA. Ashwaq Haji, la joven yazidí que fue secuestrada y esclavizada sexualmente por el Estado Islámico.

18/08/2018 -

La joven yazidí, Ashwaq Haji, afirma haberse encontrado en un supermercado alemán a Abu Houmam, con el yihadista que la capturó y abusó de ella. Secuestrada el 3 de agosto de 2014 en Irak, Ashwaq había logrado huir de la casa de su captor tras 10 meses en cautiverio y se instaló en Alemania gracias a un programa de asistencia a mujeres yazidí que habían sido víctimas de violencia por el Estado Islámico (EI).

Traumatizada por el inesperado encuentro en el supermercado, ella y su familia regresaron a Irak, lugar donde Houmam la había convertido en su esclava sexual tras haberla comprado "por cien dólares", según informa la agencia AFP, durante una visita al santuario Yazidí Lalich, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Mosul, al norte de Irak.

La joven pensaba haber rehecho su vida en Alemania como refugiada, donde se reunió con su madre y otros familiares pero en febrero de este año, un hombre la detuvo en un supermercado alemán.

"Me dijo que era Abu Houmam, le dije que no lo conocía y comenzó a hablarme en árabe", dijo Ashwaq Haji.

"Me dijo: ‘no me mientas, sé muy bien que eres Ashwaq y que vives en Alemania con tu madre y tu hermano". Incluso me dio mi dirección y otros datos de nuestra vida", señaló. "Me escapé de Irak para no volver a ver esa horrible cara y olvidarme de todos los recuerdos que me trae, pero me sorprendió verlo en Alemania", contó.