Los Quiroga se vuelve refugio de especies exóticas y en peligro de extinción

Fotos Pablo Eguia, de Córdoba, que vino el domingo pasado temprano y pudo observar al pato Media Luna, con equipo especial. Se introdujo en el agua con hide (escondite) y recorrió casi 300 metros para acercarse a los patos, por el medio de la laguna.

"Dirán que es un cuento, pero fueron tantas las veces que nos pasó, que ya casi lo damos por hecho; la naturaleza materializa sus creaciones y las coloca en el camino de los que la estudian, comprenden y la valoran”, arranca su posteo en su blog el bandeño José Luis Navarro, observador de aves y uno de los propietarios de la Reserva “Los Corbalanes”, lugar donde inició junto a otros entusiastas de la conservación de la naturaleza la observación y documentación de la flora y fauna de Santiago del Estero.

Navarro tuvo el privilegio de fotografiar un pato llamado Media Luna, por la mancha típica detrás de su pico en forma del satélite de la Tierra, exótico para estas latitudes y cuyo hallazgo causó un revuelo entre los expertos que se dedican a la ornitología, la observación de aves y el seguimiento de su comportamiento, como una manera de aportar a su mejor conservación.

Entre otras cosas, revelaron a EL LIBERAL que la disminución de humedales en el mundo que puedan albergar aves migratorias con buenas posibilidades de refugio y sustento, multiplican la trascendencia de lugares como nuestro querido dique Los Quiroga, receptáculo habitual de las ansias pesqueras de familias y grupos de amigos que buscan en sus aguas alivio al calor en nuestros tórridos veranos y algún bagre o boga para la parrilla casi todo el año. Quizás éste sea un buen momento para empezar a mirarlo con otros ojos.

Casi poéticamente, Navarro considera que no es casual que su pasión les “regale el nacimiento del kakuy (Urutaú común), no es casual que en Los Corbalanes, donde nosotros cursamos y desempeñamos la vasta tarea de preservar y educar, se cruce la distribución de dos especies de Martinetas. No es casual que semanas antes de trazar nuestro objetivo, veamos y registremos el ejemplar que buscamos y no es casual que frente a nuestras narices se pasee un ave tan extraordinaria como exótica como el pato Media Luna(Spatula discors)”.

“Ya convencidos de que la perseverancia, la continuidad, el trabajo (por así decirlo) sea de constante gratificación, cada salida un premio, cada oportunidad el mayor de los placeres entregado a nuestra merced, nosotros los que luchamos incansablemente en defensa de todos los ecosistemas de la provincia, proporcionamos el conocimiento minucioso y sencillo para que las personas y en especial los niños y jóvenes aprendan la vida natural.

Hacemos este trabajo porque nuestra sociedad debe enmarcarse dentro de las leyes que resguardan los recursos naturales como patrimonio de todos y nada que de ella provenga, aun con pensamientos contrarios debe ser privado. Son bienes comunes a los hombres todos, para disfrutarlos y compartirlos entre todos”, sostiene, argumentando el porqué de dedicarle tanto tiempo a esta actividad.





Tremendo interés

Sobre la atención que causó la aparición del pato, Navarro señala: “El registro de esta especie, hizo que el mundo que se dedica a observar aves y estudiarlas, pusiera los ojos sobre Santiago del Estero, en particular en el dique Los Quiroga.

Por eso después que salió la publicación de esta especie, en nuestra página, la subimos a las plataformas digitales, de Ecoregistros (Argentina) y de Ebird (internacional), muchos ornitólogos y observadores, se pusieron en contacto con nosotros.

La registramos el domingo 29 de julio y el martes ya se hicieron presentes amigos de Córdoba y el fin de semana anterior vinieron ornitólogos de Buenos Aires y del resto del país”.

“El interés surge, porque es una especie muy poco observada y de escasos registros en el país. Nos visitaron el martes y pasamos un grato momento, con muchas anécdotas los amigos Fabricio Gorleri, Ulises Ornstein, Andrés Terán, Martín Toledo y Juan Klavins”, agrega.

También pone el acento en la necesidad de control de la zona: “Somos conscientes de que la zona es frecuentada por cazadores furtivos, sobre todo los fines de semana, el lugar es un dique y debería estar protegido, según dice la ley, pero la protección es nula, esperamos que los organismos pertinentes, tomen cuenta de esto, sepan frecuentar el lugar para ahuyentar a los cazadores”.

En el final, fiel a sus principios y convicciones, expresa a modo de invitación colectiva: “Viendo las imágenes de esta especie y del lugar, podemos elevar el pensamiento para concluir en la única posibilidad que tenemos de ser protagonistas de preservar sus hábitats”.