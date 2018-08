VIDEO | Agüero y un tremendo triplete para el City

Hoy 16:26 -

Este domingo, el Manchester City se despachó con una goleada sobre el modesto Huddersfield Town, al imponerse por 6-1 con un triplete y brillante actuación del delantero argentino Sergio "Kun" Agüero. De esta forma, se subió a lo más alto de la Premier League.

A pesar de no contar con una figura de la magnitud de Kevin De Bruyne, quien se perderá los tres próximos meses por una lesión en el ligamento de la rodilla derecha, los dirigidos por Pep Guardiola volvieron a demostrar que son los máximos candidatos a repetir el título de liga, que ya consiguió la pasada temporada con un amplio margen.

El "Kun", abrió el marcador a los 25 minutos luego de una definición exquisita por encima del arquero. También hizo el tercero y el quinto (de taco, tras un centro de Benjamin Mendy). Los otros goles, fueron convertidos por Gabriel Jesús, David Silva y Terence Kongolo, en contra.

De esta forma, el City dio una nueva muestra de que va en busca del título nuevamente y que no será fácil arrebatarle el trono de la Premier League. Ahora se colocó en la cima de la tabla hasta que jueguen el Manchester United (enfrenta al Brighton) y el Liverpool (va contra el Crystal Palace).

Elogios

Al finalizar el encuentro y en conferencia de prensa, a Guardiola le preguntaron por la descollante actuación de Agüero a lo que el DT contestó sin escatimar elogios. "Desde que Sergio Agüero regresó ha estado perfecto. Se siente libre. No solo marca goles, abre espacios y no se detiene ahí. ¡Es uno de los mejores, mejores, mejores delanteros que hay sin ninguna duda!", enfatizó el catalán, con muestras de satisfacción por la actuación de su equipo y del ex Independiente.

"Había pensado en reemplazarlo justo antes de su triplete así que fue perfecto. Hizo el gol, salió y lo ovacionaron", reconoció luego y concluyó: "Nunca lo vi en este nivel desde que estoy en Manchester. Volvió de las vacaciones tras la Copa del Mundo en muy buenas condiciones físicas. Está jugando muy bien con y sin la pelota".