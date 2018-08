VIDEO | Estudiantes venció a un deslucido Boca por 2 a 0

Hoy 17:48 -

En un partido disputado, trabado y muy físico, Estudiantes de La Plata le ganó a Boca por 2 a 0 y cortó así la racha del Xeneize que venía siendo puntero del torneo desde diciembre del 2016.

A los pocos minutos de comenzado el partido, Schelotto debió cambiar a Izquierdoz que sintió un pinchazo en una de sus piernas, lo que habría significado un desgarro. Ese hecho, marcó la pauta de lo que sería la tarde para Boca.

El partido se hizo muy discutido además de disputado. Un par de tarjetas amarillas en pocos minutos, encontronazos y fuertes patadas, desdibujaron un primer tiempo en el que ninguno de los dos prevaleció más allá de apariciones fugaces de Pavón o Zárate en la visita.

En el complemento, los de Benitez se plantaron mejor y aprovecharon los descuidos del Xeneize. A los 13 minutos, un doble cabezazo dentro del área le permitió a Noguera abrir el marcador ante una defensa que sufre hace tiempo ya las jugadas de pelota parada.

Minutos después de eso, Guillermo mandó a la cancha a Ramón Ábila y a Sebastián Villa en lugar de Cardona y Nández y armó un planteo más conocido que el que había intentado con Zárate de 9, que no funcionó. Sin embargo, nada cambió la tónica del partido. Boca tenía la pelota pero no generaba juego ni peligro y sus figuras no aparecían.

Sobre los 30 minutos, Pellegrini aprovechó una desinteligencia de la defensa rival y venció la floja resistencia que opuso Andrada.

Desde ese momento y hasta el final, el Pincha supo defenderse bien y aprovechó la falta de ideas de Boca que deberá mejorar muchísimo si quiere aspirar a más tanto en el torneo como en la Libertadores.

Además, Estudiantes no solo bajó a los de La Ribera de la punta sino que le cortó una racha de 617 días como puntero del torneo local.