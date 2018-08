Atacaron tres iglesias con consignas favorables al aborto

Fotos DAÑOS En una de las parroquias pintaron con rojo la imagen de la Virgen María.

21/08/2018 -

Tres iglesias amanecieron esta semana pintadas, con destrozos y carteles con consignas a favor del aborto en la Capital Federal, mientras aún está latente el rechazo a su legalización en el Senado.

La parroquia Santa María de Betania (en la calle Medrano al 700), el Santuario Jesús Sacramentado (Corrientes al 4400) y la iglesia Nuestra Señora de los Dolores (Díaz Vélez al 4800), todas en el barrio de Almagro, aparecieron con pintadas que indignaron a sus curas y fieles.

"Al abrir la puerta esta mañana me encontré con unos carteles y después con una mancha de pintura, que pensé que era sangre. Después vi todo el camino y la mancha en el piso", afirmó Salvador, vicario de la iglesia Santa María, en declaraciones a Todo Noticias. El sacerdote se refería a dos carteles colgados en la entrada del templo católico que expresaban "La única iglesia que ilumina es la que arde" y "Las pibas muertas no vuelven más, ustedes son responsables".

"Lo primero que me vino a la cabeza fueron las palabras de San Francisco: ‘Dios, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, yo pueda llevar perdón’. Otra cosa no se me ocurrió pensar", agregó Salvador.

Pintadas

En el Santuario Jesús Sacramentado también aparecieron pintadas y perchas colgadas, en clara alusión al instrumento que muchas mujeres utilizan para abortar.

"Iglesia y Estado, asunto separado", rezaba un cartel.

Durante el acalorado debate que se desató con respecto al aborto, la Iglesia había tomado un papel preponderante a la hora de manifestarse en contra del proyecto de legalización. Es más, el propio papa Francisco había dejado en claro su rechazo y lo comparó con una práctica similar a la de los "nazis".

El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue rechazado por el Senado, luego de haber sido aprobado en Diputados. Ahora, se podrá tratar recién el año próximo, según los términos de la legislación parlamentaria.