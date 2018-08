Murió María "Chicha" Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, luego de sufrir un ACV

Fotos DOLOR. Había iniciado desde fines de los 70, la búsqueda de su nieta, Clara Mariani Teruggi, desaparecida durante la última dictadura militar.

21/08/2018 -

María Isabel ‘Chicha’ Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, murió anoche a los 95 años. La mujer había sido internada en el Hospital de La Plata unos 10 días atrás, luego de sufrir un ACV.

Murió sin encontrar a su nieta, Clara Anahí Mariani Teruggi, desaparecida durante la última dictadura militar cuando fue secuestrada en su casa el 24 de noviembre de 1976, a los tres meses de vida. Sus padres, Daniel Enrique Mariani y Diana E. Teruggi de Mariani, fueron asesinados el 1 de agosto de 1977 y el 24 de noviembre de 1976 respectivamente. Desde entonces "Chicha" Mariani emprendió una incansable lucha por recuperar a su nieta.

Fue segunda presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, pero se fue de la misma en 1989. En 1996 fundó la Asociación Anahí, en homenaje a su nieta, que presidía junto a Elsa Pavón.

En 2015 se investigó el supuesto parentesco entre "Chicha" Mariani y una mujer que sostenía ser su nieta, pero esto fue descartado tras la realización de estudios genéticos.

Durante el juicio al represor Miguel Etchecolatz, Mariani dijo: "Yo me equivoqué varias veces siguiendo caminos pero no me puedo dar el permiso de morirme, tengo que encontrar a mi nieta", había revelado "Chicha" Mariani.