VIDEO | La verdadera historia de "Coo" y el odontólogo

Hoy 20:37 -

EL LIBERAL habló con el Dr. Omar Abdala, médico odontólogo, quien es el profesional que le devolverá la sonrisa al popular Omar Antonio, más conocido como "Coo el guarachero".

"Se armó un revuelo en las redes sociales por esto", comenzó diciendo el médico. Luego contó: "hace muchos años que conozco a Omar y siempre le dije que se acerque para atenderlo, para hacerle una prótesis dental".

Lo cierto es que, animado por su familia y allegados, "Coo" visitó por primera vez un consultorio, el pasado jueves. Hoy fue su segunda consulta.

"Primero hay que hacer todo lo que respecta a la salud. Su boca tiene problemas y hay que resolver eso. No es algo estético. Coo es diabético y necesita curar su boca", contó el Dr. Abdala.

Luego de la primera visita al consultorio ubicado en La Banda, el odontólogo resolvió comenzar con una limpieza.

"Luego, si me deja, le haré una prótesis dental. No va a perder su magia como me dicen todos. Sólo busco que pueda comer mejor, será una prótesis removible para que se ponga y se saque cuando quiera", indicó.