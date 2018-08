Fotos Mauricio Macri: "La corrupción, nunca más en la historia de los argentinos"

22/08/2018 -

El presidente Mauricio Macri volvió a referirse este martes al escándalo de corrupción durante el kirchnerismo que investiga la Justicia y aseguró que desde que asumió se construye una Argentina "más transparente, más justa". "Nos dijimos no seguir permitiendo que la sociedad se base sobre la viveza criolla malentendida, sobre la mentira, sobre la corrupción. Eso, nunca más en la historia de los argentinos", advirtió. Al part i c ipar de l a apertura de un Parque Termal en la localidad bonaerense de Dolores, que este martes celebró 201 años de su fundación, el mandatario reiteró además que el país atraviesa "una tormenta" pero valoró que lo hace "sin cambiar el rumbo, sin dudar un instante de que estamos en el camino correcto"." Lo que los argentinos decidimos hace tres años y un poco más fue que somos mejor que la vida que estábamos llevando y que merecemos una sociedad más justa, más transparente, donde aquel que se esfuerza, que empresa, es aquel al que se recompensa", expresó Macri, que estuvo acompañado por el intendente local, Camilo Etchevarren, y por el ministro de Turismo, Gustavo Santos. Sobre la corrupción El Presidente volvió a referirse al tema de la corrupción mientras avanza la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio. Pese a los "conflictos que hay que resolver", Macri aseguró que "están pasando cosas buenas", entre las que mencionó al turismo, al que calificó de "un gran motor de la Argentina que estamos construyendo". En ese sentido, resaltó la llegada de nuevas aerolíneas que generan "una Argentina verdaderamente federal" porque "ya no hay que pasar por Buenos Aires para llegar a cualquier punto del país". "Ahora tenemos que crear empleo privado de calidad en todo el país. Cuanto más juntos lo hagamos, mejor va a estar el país", indicó. "Es importante ser protagonistas todos los días, a partir de algo sano, soñar esa vida que merecemos vivir", dijo Macri. "Esa es la Argentina por la que estamos batallando juntos. Cuanto más juntos trabajemos, mejor nos va a a ir", dijo el Presidente en su discurso.