Pichetto, a Cristina: "No se preocupe, que va a poder ser candidata en 2019"

Fotos MIGUEL ÁNGEL PICHETTO.

23/08/2018 -

Uno de los cruces más fuertes y esperados durante el debate lo animaron la ex presidenta Cristina Kirchner y el senador Miguel Ángel Pichetto. Con el tono adusto que lo caracteriza, buscó desarmar el discurso que esgrimió la exmandataria para denunciar una persecución en su contra. El senador le pidió que no se victimizará y le expresó: "Quédese tranquila, que seguramente usted va a poder ser candidata en 2019". Con ello buscó desacreditar que la causa de los cuadernos por las cuales se autorizó a Bonadio a allanarle tres domicilios a la senadora, formen parte de un complot político contra su figura.

"Se puede ser candidato en la Argentina hasta que haya sentencia firme con principio de cosa juzgada porque rige el principio de inocencia, entonces quédese tranquila que seguramente usted va a poder ser candidata en 2019, no se haga problema", remarcó.

Pichetto siguió al referirse a los fueros de los senadores. "No existen más los fueros técnicamente, presidenta, no existen más. Hay que tratar de transmitirle al periodismo que no mienta más cuando dicen que los fueros protegen; el proceso judicial se puede llevar adelante desde el primer acto procesal hasta el último, hasta la sentencia condenatoria. Y el imputado, el procesado, durante el juicio oral tiene que asistir, como ha asistido Carlos Menem a todos los procesos que se le han iniciado", ejemplificó.

Y sentenció: "Tampoco hagamos el esquema de la victimización".