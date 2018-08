"Cuadernos de las coimas": el Senado aprobó por unanimidad los allanamientos a Cristina Kirchner

Fotos TENSIÓN. A lo largo de las seis horas que duró el tratamiento de este punto, hubo fuertes críticas y acusaciones.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (enviada especial). Nuevamente el Senado de la Nación fue el escenario de una sesión histórica en la que se aprobaron, por unanimidad, los allanamientos a tres domicilios de Cristina Kirchner. Las medidas, que habían sido solicitadas el juez federal Claudio Bonadio, se cumplirán en el marco de la causa que investiga el pago de coimas a cambio de la adjudicación de obra pública durante el kirchnerismo.

EL LIBERAL, único medio de Santiago del Estero presente en al sesión, fue testigo privilegiado de las más de seis horas de debate caliente y con discursos con acusaciones y reproches entre el kirchnerismo y las bancadas del Peronismo Federal y Cambiemos. Particularmente hubo un duelo discursivo de Cristina con el presidente del bloque del Peronismo Federal, Miguel Ángel Pichetto. Aunque la mandataria no lo manifestó, dejó "volar" el concepto de traición sobre la figura de quien fuera el presidente de bloque del kirchnerismo en el Senado y que hoy representa a los gobernadores del PJ. El exgobernador de Río Negro también le contestó enérgicamente y le pidió que dejara de victimizarse.

Finalmente, a la hora de votar, los 66 legisladores presentes lo hicieron de manera unánime a favor de los allanamientos. Aunque la misma CFK votó porque se allanaran sus propiedades, sufrió un duro revés cuando se votó en particular sobre su pedido de condiciones para los allanamientos, entre ellos que no se filmaran los procedimientos. Hubo 47 senadores que rechazaron esa iniciativa. A la ex mandataria sólo la acompañaron 20 legisladores. La decisión del Senado llegó después de dos intentos fracasados de reunir quórum y con un peronismo dividido, como quedó reflejado en los pases de facturas que se produjeron durante los discursos.

Cristina asistió a la sesión en medio de un gran operativo de seguridad. Ingresó al recinto pasadas las 13.30, después de que se reuniera el quórum, y horas más tarde, durante su enérgico discurso de 45 minutos, advirtió que será "la primera senadora allanada" de la historia argentina.

En la sesión, el ambiente era tenso, se podía percibir el nerviosismo y malestar de la expresidenta (sonreía, decía no con la cabeza o tomaba seguido agua) cuando Pichetto le recordó que ella misma había postulado cuando era legisladora, que la política no debía ser obstáculo del funcionamiento de la Justicia. También era incesante el ir y venir de los asistentes de los senadores llevando apuntes que luego serían utilizados para la argumentación de sus posturas.

El texto que aprobó la Cámara alta autoriza los allanamientos y en el artículo 2 establece que el juez Bonadio "deberá cumplimentar los mandamientos procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro, tutelando los derechos y garantías".

Ese último punto fue aprobado con 47 votos afirmativos y 20 negativos, dado que los senadores del kirchnerismo y otros bloques no pudieron imponer la redacción alternativa que conminaba a Bonadio a "evitar filmaciones o fotografías" y "resguardar objetos personales" de Cristina, así como también "garantizar la presencia de los abogados", tal como lo había solicitado CFK en la víspera a través de una carta.

El Frente para la Victoria proponía que en caso de que fuera imposible para la investigación prescindir del registro visual, "se requiere al magistrado extremar las medidas de custodia de dichos registros a fin de evitar que sean destinados a la difusión pública".

Sin embargo, Cambiemos consideró que las garantías ya quedaban contempladas en el dictamen original de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue el que finalmente se aprobó.

Cuando se conoció el resultado de la votación en el Senado no hubo aplausos, ni quejas, ni silbidos. Eso le dio un marco de seriedad al tratamiento de un tema de gravedad institucional como es la acusación a uno de sus miembros de ser jefe de una asociación ilícita que se robó dinero público que debía ser destinado a obras.