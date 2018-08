La décima del torneo Clausura se jugará mañana

24/08/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C). Mañana se jugará la décima fecha del Torneo Clausura 2018, organizado por la Asociación Fernandense de Futbol Amateur. En el Polideportivo Municipal El Ganso, donde juegan exclusivamente los equipos de la C50, se medirán: cancha Nº 1, 9 de Julio vs. Trula y La Loma vs. Gremio; cancha Nº 2, Los Amigos vs. Bº Sur y Wall Mar vs. Defensores Huasi. La programación de la C40 es la siguiente: en cancha de El Vinal, El Gateao vs. Maxikiosco Antu y La Loma vs. Triki; en Trula, Triunfadores vs. Tigres y Sol de América vs. Deportivo Morón; en Barrio Sur, All Boys vs. Talleres y Las Américas vs. Bº Belgrano; en Las Américas, Trula vs. Villa Elisa y Arsenal vs. Wall Mar; en Forres, Bº Sur vs. Forres. Los resultados de la novena fecha fueron los siguientes: C40, Maxikiosco Antu 1, Triki 0; Wall Mar 4, Gateao 0; Bº Sur 3, Deportivo Morón 0; Villa Elisa 1, Las Américas 0; Bº Belgrano 3, All Boys 1; Arsenal 4, Trula 1; Tigres 0, Loma 0; Forres 2, Triunfadores 2 y Sol de América 1, Talleres 1; C50, 9 de Julio 6, La Loma 1; Defensores de Huasi 2, Trula 2; Gremio 1, Los Amigos 1 y Wall Mar 0, Bº Sur 0.