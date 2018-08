Grelak mantiene una duda en el ataque

Fotos INCÓGNITA. El delantero Ismael Blanco pelea por un lugar en el equipo titular con Alan Bonansea. Esa sería la única duda que tienen el entrenador.

24/08/2018 -

Mitre hará su estreno en el Torneo de la Primera B Nacional, el próximo domingo visitando desde las 15.05 en Vicente López a Platanse. En ese sentido, el equipo conducido por el entrenador Alfredo Grelak sumó ayer una nueva práctica de fútbol formal, donde el cuerpo técnico probó al posible equipo titular.

Si bien aún no se confirmó la alineación, se estima que no tendrá demasiados cambios con respecto a los que jugaron los amistosos, aunque la duda pasa por la zona ofensiva. Ismael Blanco o Alan Bonansea es la duda del DT. Al segundo se lo vio en buena forma en los ensayos. En el caso de Blanco, recién sumó minutos de juego en el amistoso ante San Lorenzo de Catamarca y por cuestiones de tiempos no realizó la pretemporada junto al grupo, por lo que se esperará su evolución física.

Con Martín Perafán suspendido, para el primer juego, bajo los tres palos tendrá acción Emilio Di Fulvio. Otro de los suspendidos es el mediocampista Daniel Gónzalez.

Aunque restan algunas horas de entrenamiento y la confirmación oficial. Mitre formaría este domingo con Emilio Di Fulvio; Brian Mieres, Ariel Coronel, Matías Moisés y Franco Ferrari; Román Strada, Lucas Pérez Godoy, Juan Alesandroni y Pablo Ruiz; Felipe Cadenazzi y Alan Bonansea o Ismael Blanco.

Testimonio

Tras la práctica el mediocampista Lucas Pérez Godoy que se perfila para jugar desde el arranque confió en que sin importar el terreno o el rival, saldrán a jugar con la misión de ser protagonistas del partido.

"Más allá de que jugaremos como visitantes, nuestra misión es ser protagonistas y vamos a salir a ganar. Es algo a lo que apuntamos. Sabemos que no es fácil, pero tenemos las herramientas para hacerlo", reconoció el volante ante Abc Deporte.

"Es un equipo nuevo el que se armó. Hay mucha expectativa y la gente nos pide el ascenso. Más allá de algunos resultados negativos en la preparación y que el grupo recién se conoce, estamos preparados para todo", amplió.

Pérez Godoy también habló sobre Platense y advirtió que será un rival complicado.

"Platense es un equipo con mucha historia que regresa a la categoría luego de mucho tiempo y el hecho de jugar ante su gente hará más complicado el partido. Nosotros tenemos lo necesario para poder cumplir con el objetivo".

El jugador que arribó como uno de los refuerzos para esta temporada, hizo referencia al grupo de trabajo que se conformó para afrontar la segunda temporada en la categoría.

"Creo que en estos últimos años, no me tocó estar en un plantel tan competitivo, ni de tanto renombre como lo tiene Mitre. Hay muchos jugadores de experiencia y trayectoria. Se va a ver un equipo bueno. Si bien en los amistosos no nos fue bien, con el tiempo eso se arregla. Si ganamos el domingo, nadie se va a acordar de los amistosos y la confianza va a cambiar en todo".

El plantel entrenará hoy por última vez en la ciudad y mañana por la mañana emprenderá el viaje hacía la Capital Federal.