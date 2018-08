Fotos Jorge Mukdise: "Se necesita un cambio cultural"

26/08/2018 -

Con 45 años, Jorge Mukdise se apresta a asumir la intendencia de Las Termas de Río Hondo. Aceptó hablar con EL LIBERAL sobre su vida, sus ideas y su concepción de la gestión pública. Está a favor de un cambio de mentalidad, un "cambio de cultura", desde las cosas pequeñas -como el de sacar los residuos con responsabilidad- hasta lo más profundo: "los ciudadanos no deben esperar todo del Estado". Radical de alma, miembro de una familia dedicada al trabajo, expuso sus opiniones en esta entrevista.

- ¿Cuándo se dio cuenta que quería dedicarse a la actividad política?

- "La pasión por la política la tuve siempre, recuerdo cuando tenía 10 años y volvía la democracia en 1983; tenía una atracción por los discursos de Raúl Alfonsín, tenía un magnetismo que me hacía parar frente al televisor para verlo hablar. La verdad que era medio raro que un chico de 10 años, se sintiera atraído por esos mensajes a los que ni siquiera podía entender completamente por la profundidad que tenían. En mi época de estudiante universitario fui consejero directivo de la Facultad de Derecho en Tucumán y desde 1991 comencé a acompañar a mi padre en el mundo de la política".





- En la familia se vivía un clima de vivencia política…

- "Nuestra familia siempre estuvo comprometida. De hecho un tío, Abdala Mukdise fue un dirigente de la Democracia Cristiana, un político muy formado, y también tuve una tía, que falleció en diciembre, muy comprometida con lo social. Como familia siempre tuvimos en nuestra sociedad un rol activo no sólo en la política partidaria sino en lo social. Debo reconocer que con la función pública tenía un cierto resquemor porque la política tiene mucha exposición y es mucho más cómodo quedarse en casa o seguir en la actividad privada. Hasta el último momento incluso transitando los últimos años del segundo período del actual intendente todavía dudaba si realmente iba a tomar la decisión o no de ser candidato.





- ¿Y qué lo convenció?

- "Me convenció un concepto que tiene que ver con el hecho de que uno se arrepiente de las cosas que hace mal en el corto plazo y de las cosas que no hace en el largo plazo".

- ¿Cómo es eso?

- "Siempre he pensado en una ciudad diferente, moderna, en una ciudad que tiene que dar un cambio cultural teniendo en cuenta que tiene una gran posibilidad en los últimos años con la inversión que hizo del gobierno de la provincia con la decisión que tomó el gobernador, Dr. Gerardo Zamora, de devolverle el prestigio a la ciudad, además de la inversión privada y con el crecimiento que ha tenido. Yo creo que a todo esto deberíamos acompañarlo como comunidad desde la sociedad con cambios de actitudes, un cambio cultural para que ese crecimiento se transforme en un verdadero desarrollo. Creo que cuando uno tiene esa misión y puede convertirse en agente de cambio es hasta mezquino no dar la pelea, es como si sería un pecado por no utilizar las habilidades que nos han dado. Hay una parábola que aplico en mi vida, cuando siento que hay alguna situación injusta, es la parábola de los talentos, cuando Dios da un talento no hay que guardarlo, por mezquindades o por miedo, hay que usarlo y creo que éste es el momento de darlo y es lo que transmito permanentemente".





- ¿Lo aplicó en la campaña que lo llevó a ganar las elecciones?

- "De hecho hice una campaña en la que puedo sentirme tranquilo y orgulloso porque fuimos con un mensaje claro sin agraviar ni contestar, sin mentir, no fui a los sectores a donde no tenía propuesta. Asumí el riesgo de no llegar a esos lugares porque entendía que tenía que partir desde la campaña con un cambio de forma, porque creo que lo que viene es lo más difícil. Ese cambio de mentalidad es entender que la construcción colectiva requiere del esfuerzo de cada uno en pequeñas cuestiones. Es decir, cambio cultural en cómo administro los residuos de mi casa; no los tiro en el lote de al lado, sino que lo pongo en una bolsa, lo pongo en un tacho; también se ve en cómo estaciono, cómo manejo, cómo contribuyo a un tránsito más seguro, cómo no ocupo los espacios públicos".





- ¿Cómo piensa que debe crecer la comunidad de Las Termas?

- "Hoy Las Termas tiene problemas muy puntuales, quizás son domésticos. Los temas más simples son los que hacen la gran diferencia y sobre eso vamos a trabajar fuertemente, sobre la limpieza, sobre el orden del tránsito, sobre la ocupación de los espacios y generando conciencia, para crecer en comunidad. Tenemos que poner el interés general por encima del particular o por lo menos cuando el particular entra en conflicto sé que ese es un límite".





- Hizo referencia a una parábola, ¿usted es una persona religiosa, creyente, practicante?

- "Soy creyente y practicante, lo he sido siempre. Pero en los últimos años a partir de un episodio que nos marcó en la familia (la muerte de su hermano Miguel), la fe me ayudó muchísimo. He trabajado un par de años como profesor de Formación Ética y Ciudadana en un colegio Parroquial y una de las experiencias que también me ha marcado y me ha enseñado muchísimo es la construcción de un colegio Parroquial que es el Colegio Nuestra Señora de La Salette que fue una idea del extinto padre Alfredo Velarde. Siempre digo que Alfredo nos enseñaba haciendo, más que sermoneando o discurseando. En un momento nos presentó una idea de hacer un colegio, el que luego fue el primero de jornada extendida en toda la provincia, bilingüe y nos largamos en la loca empresa a construir de la nada un colegio realizando distintos tipos de beneficios, pasamos angustias. Hoy el colegio está consolidado. El año pasado egresó la primera promoción del secundario, ya lleva 13 años".





- ¿Qué cualidades suyas cree que le pueden dar un plus en su próxima gestión?

- "Creo que mirar en perspectiva te da una gimnasia para asignar prioridades, porque la gestión es administrar y asignar recursos limitados, que pueden ser tiempo y dinero, a necesidades ilimitadas, infinitas. Cuando tenés que administrar, se te puede presentar que hay chicos que necesitan dinero para realizar un viaje de estudio o un niño que necesite ayuda para un tratamiento oncológico urgente y eso no puede esperar. Cuando lo ponés en perspectiva, esa gimnasia te ayuda mucho a fijar prioridades y marcar objetivos y marcar un rumbo".





"Del Estado moderno al Estado de bienestar hay un paso; creo que debemos alcanzar un Estado que no se limite a respetar los derechos individuales sino que vaya a garantizar necesidades básicas como la salud, la educación, la seguridad, la justicia, el derecho a una vivienda digna, a un trabajo. Un Estado en el que las personas sean ciudadanos y no clientes; porque la diferencia entre el ciudadano y el cliente es que el cliente no tiene obligaciones y el ciudadano sí las tiene. Hoy se hizo muy difícil porque se espera mucho del Estado y eso hay que comenzar a revertir, no todo tiene que venir del sector público. La comunidad tiene que recuperar el tejido social y tiene que aparecer el tercer sector, los clubes sociales y deportivos, las iglesias, las asociaciones que tiene diferentes motivaciones, la defensa del medio ambiente, la protección de los animales, el tratamiento de la discapacidad tiene que haber un rol que asuma su protagonismo no solamente de la acción sino del financiamiento sino el estado se vuelve impotente".





- Eso también es el cambio cultural…

- "Sí, en realidad el cambio cultural tiene varios aspectos, primero me refiero a lo que hacemos mal, porque cuando uno no respeta las normas de tránsito está generando un riesgo innecesario, cuando uno le da una moto a un menor de 15 años porque el padre no tiene autoridad está generando un riesgo; el chico no tiene conciencia, nos tenemos que hacer cargo nosotros. Yo les digo a los padres me gusta participar de los jardines, ir a las escuelas me gusta compartir mucho con los chicos. Siempre les digo a los padres, los docentes realizan una gran tarea para enseñarle, desde el Estado tenemos que garantizarle el derecho a la educación, tenemos que crearles las condiciones para que esos niños puedan desarrollar sus habilidades artísticas, culturales y deportivas. Eso los va a fortalecer en su formación cultural a las personas, pero les digo también que lo que no podemos hacer es criar los chicos por ellos, luego los padres los tienen que acompañar, proteger y contener".

"Lo que tenemos que trabajar es en fortalecer a los jóvenes para que le puedan decir no a las tentaciones y en eso es fundamente el rol de la familia, cada uno tenemos nuestras responsabilidades. Lo importante es que cada sector trabaje para sanar en la sociedad de los problemas que tienen. Hay un concepto paternalista de la política, los problemas los tiene que solucionar el intendente, el gobernador, el presidente; el problema lo tenemos que solucionar entre todos".