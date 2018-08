Tigre se volvió a dormir y San Martín le empató

26/08/2018 -

Tigre y San Martín de San Juan empataron anoche 2- 2 en Victoria, por la 3º fecha de la Superliga, en un partido en el que estaban en juego puntos vitales en la lucha de ambos equipos por escapar de la zona baja de los Promedios.

Cavallaro abrió la cuenta para el equipo que conduce Cristian "Lobo" Ledesma a los 23 minutos del primer tiempo.

San Martín (SJ), que no conseguía imponer sus condiciones, se encontró con la igualdad transitoria diez minutos después, cuando Augusto Batalla, quien hacía su debut, no alcanzó a cortar un centro y dejó la pelota en los pies de Nazareno Solís, quien envió un centro al medio que no llegó a conectar Pablo Palacios Alvarenga, pero sí Martín Bravo.

En el inicio del complemento, Tigre volvió a desnivelar con una acción que inició Sebastián Prediger y que concluyeron los dos mejores hombres del "Matador" en el partido. Es que Cavallaro tomó la pelota ingresando al área y en vez de definir con Ardente cerca de su posición, asistió a Morales para que éste decretara el 2-1, a los 3 minutos.

Pero el empate estaba al caer y llegó a los 35, cuando Solís probó nuevamente de zurda, Batalla rechazó corto hacia un costado y la pelota le cayó a Diego Cardozo, quien había ingresado tres minutos antes y marcó el 2- 2.