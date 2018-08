Coleoni espera que el equipo pueda rendir

26/08/2018 -

Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, dejó en claro lo que espera de sus dirigidos esta tarde. "Espero que el equipo tenga juego, que tenga verticalidad, que tenga intensidad. Eso es lo primero que buscamos", sostuvo. Y agregó: "Después, por ahí el rival no nos deja, o no tenemos un buen día. Pero no perdiendo la estructura y con la actitud que tenemos todos los partidos, a lo mejor si no jugamos también lo podemos ganar igual".

"Siempre le digo lo mismo al hincha. De mi parte, sólo tengo que agradecerle eternamente por el apoyo, por el aliento, por el día a día. En cuestiones deportivas, siempre prometemos honestidad y trabajo. Después, los resultados ojalá que nos acompañen", finalizó.