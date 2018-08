26/08/2018 -

"Llegamos bien, no es que hubo mucho tiempo, pero sí jugamos varios partidos. Entrenamos duro y estamos bien como para empezar el campeonato. Ya no hay más excusas, hay que tratar de hacer un buen papel", dijo el volante Facundo Melivillo, que hoy será titular en Central Córdoba, en la previa al debut ante Morón.

Para el ex Chacarita, hacer un buen papel significa ser protagonista y ascender: "Tenemos que ser protagonistas siempre. Hay muchos jugadores de jerarquía, por eso vamos a ser protagonistas en todos los partidos, no solamente en éste".

El jugador no cree que el buen presente en la Copa Argentina los ponga como candidatos en la BN. "A veces los de primera se confían mucho y terminan quedando eliminados. Pero es según cómo se juegue. Nosotros los jugamos a matar o morir y nos fue bien. Hay que seguir jugando así y tratar de meter intensidad", explicó en diálogo con Radio Panorama.

El de hoy será el primer partido oficial de Melivillo en el Terrera. "Ya había venido a jugar acá en contra, ya conocía un poco. Pero ahora, por los puntos, es cuando va a haber más gente y mayor presión. Tenemos que tratar de darle una alegría a la gente", sostuvo.

Melivillo le restó importancia al hecho que finalmente haya descensos en la B Nacional. "La mayoría de los que estamos acá vinimos a pelear un ascenso no un descenso, tenemos apuntados una cosa y vamos a buscarla. En el descenso no pensamos, puede pasar, pero no lo pensamos", aseveró. "Pretendemos ganar muchos partidos y ascender. Ahora hay que plasmarlo en la cancha", insistió.

Sobre el cotejo de hoy, dijo: "Va a ser duro. Morón tiene buenos jugadores y tiene buen nombre así que buscarán ganarnos. Nosotros tenemos presión de ganar. Va a ser un partido lindo, hay que darle intensidad y sumarle goles".

"Tenemos la ilusión de ganar y tratar de lograr el ascenso. Partido tras partido pensamos en eso, primero viene Morón y después los otros", concluyó.