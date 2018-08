28/08/2018 -

El ex pívot de la selección argentina, Fabricio Oberto, dijo sobre Ginóbili: "Una persona de otro tiempo, temple y planeta". El cordobés fue también compañero del bahiense en San Antonio.

Pero del adiós de "Manu" no sólo habló el mundo del basquetbol argentino, sino también varios de sus ex compañeros de los Spurs, como Brent Barry, quien en su cuenta de Twitter escribió: "El liderazgo no se trata de un título o una designación. Se trata de impacto, influencia e inspiración. El impacto implica obtener resultados, la influencia se trata de difundir la pasión que tienes para tu trabajo, y debes inspirar a tus compañeros. Ni un día él no era dueño de los tres".