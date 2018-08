Se jugó una nueva fecha del torneo de inferiores de la liga termense

29/08/2018 - LAS TERMAS, Río Hondo (c) El fin de semana se desarrolló una nueva jornada del fútbol de inferiores e infantil que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol. Cabe destacar que todos los partidos se jugaron en la cancha del club Casino en Villa Balnearia. Los partidos tuvieron el acompañamiento de los padres, familiares, amigos y gente del fútbol termense. Resultados Por la 3º fecha de las categorías infantiles, los resultados fueron los siguientes: En el sub 7, Herrera el Alto empató 1 a 1 con Los Dorados; por el sub 9, Belgrano igualó con el marcador en blanco con Argentino; por el sub 11, San Martín goleó 8 a 0 a Sector el Alto y Los Dorados a Herrera el Alto 5 a 0 y por el sub 13, Sector el Alto goleó por 6 a 1 a San Martín y Los Dorados a Herrera el Alto por 5 a 0. Por su parte en las categorías de inferiores se registraron los siguientes marcadores: el sub 15, Los Dorados venció por 3 a 1 a Los Dorados. Por el sub 17, Sector el Alto igualó 0 a 0 y Los Dorados le ganó 3 a 1 a La Costanera; por el sub 19, Argentino le ganó por la mínima diferencia a Villa Balnearia y La Costanera le ganó por 4 a 2 a Los Dorados. Posiciones Infantiles: sub 7, Belgrano 9; Herrera el Alto 4; Los Dorados 2; Argentino 1 y Legresti y San Martín 0. El sub 9, Los Dorados 9; Herrera el Alto 6; Belgrano 4; Legresti y Sector el Alto 3; Argentino 1 y San Martín 0. El sub 11, Los Dorados 9; Legresti 6; San Martín y Herrera el Alto 4; Belgrano 3; Argentino y Sector 0. Sub 13, Los Dorados 6, Sector el Alto 4; Legresti y Belgrano 3; Herrera el Alto 1 y San Martín 0. Inferiores El sub 15, Los Dorados 7; Villa Balnearia 4 y 25 de Mayo 4; Legresti 3; Belgrano 1 y Herrera el Alto 0. El sub 17, San Martín 6; Barrio Adela y Villa Balnearia 5; Los Dorados, Belgrano y Termas 4; Legresti, La Costanera y Sector el Alto 1. El sub 19, La Costanera 9; San Martín y Argentino 6; Los Dorados 4; Termas 3; 25 de Mayo y Belgrano 2 y Villa Balnearia 1.