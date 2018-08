El Ferro volvió a las prácticas y ya piensa en el juego del domingo

Fotos CLAVE. Central Córdoba, recién ascendido al Nacional B. visitará el domingo a Independiente Rivadavia, equipo que se presenta con un promedio bajo.

29/08/2018 -

Tras el empate en la primera fecha del Torneo Nacional B, ante Deportivo Morón, el plantel profesional de Central Córdoba retornó ayer a los entrenamientos pensado en el duelo que sostendrá el próximo domingo a las 17.30 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza.

En la práctica desarrollada en el predio de Jugadores Libres, estuvieron presentes el mediocampista Nahuel Luján y el delantero Iván Paz, las dos últimas incorporaciones.

El mediocampista no pudo finalizar la práctica debido a que sintió un dolor en su pierna derecha, cuando realizaba fútbol.

Todo parece indicar que sería una fuerte contractura, aunque fue sometido a estudios médicos y en las próximas horas se darán a conocer los resultados.

Otro que no pudo entrenar al lado de sus compañeros, fue el delantero Javier Rossi. El Bicho, autor del gol de Central Córdoba el pasado domingo, terminó el partido con una dolencia, producto de un golpe con un rival. Se estima que hoy podrá trabajar con normalidad al lado de sus compañeros.

Al finalizar el entrenamiento, Nahuel Luján, explicó el porqué de su lesión. Además de manifestar sus intenciones en el "ferro".

"Me voy amargado porque por intentar mostrarme, sentí una dolencia. El entrenador me preguntó si quería hacer fútbol, y por querer hacer notar que estoy bien, se me hizo una contractura", reconoció Luján en diálogo con el programa El Clásico, que se emite por Radio Panorama.

En cuanto a sus objetivos, aseguró que aportará su juego.

"Tratare de aportar mi juego en la mitad de cancha. Me gusta encarar y espero que las cosas me salgan bien", mencionó.

"Jugar con el apoyo que te brinda la gente se pone lindo. Espero estar en el próximo partido y poder mostrar lo que sé al hincha", añadió.

Luján estuvo presente en el partido ante Morón y brindó un análisis sobre la actuación del equipo.

"Vi el partido. Sentí que fue un flojo primer tiempo. Faltó movilidad, pero en el segundo tiempo, Coleoni acertó con los cambios y el equipo levantó. Lo pudo empatar, y por poco lo gana", acotó.