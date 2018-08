Ordenan la detención de la madre de pediatra abusador

Fotos JUEZ. El Dr. Ordóñez Ducca intervino en el caso.

29/08/2018 -

Por orden del juez de Control y Garantías de La Banda -Dr. Carlos Ordónñez Ducca- la madre del médico pediatra Julio Pérez, condenado por abuso sexual, quedó detenida, y se libró orden de detención para otras dos mujeres, entre ellas una docente.

Según informaron fuentes relacionadas a la causa, durante la tarde del sábado, la acusada -de 83 años, de apellido Agüero- arribó a una casa de calle Laprida del Bº Centro de La Banda, en compañía de un cerrajero y una escribana.

Las fuentes indicaron que Agüero le manifestó al cerrajero que había perdido las llaves. Una vez en la casa -propiedad que le pertenecería a una ex pareja de Pérez- el trabajador advirtió que la cerradura estaba oxidada, por lo que advirtió que la vivienda no era habitada y se negó a abrir la puerta.

Esa situación fue descubierta por una vecina, a quien Agüero le pidió electricidad para conectar una amoladora. Rápidamente la mujer alertó a la propietaria, quien radicó la denuncia en la Seccional 14, por el intento de usurpación.

Allí la fiscalía tomó intervención y ordenó que se notificara al cerrajero, Agüero y a la escribana que debían comparecer a sede judicial.

Durante la jornada del lunes se hicieron presentes en la Fiscalía el cerrajero y la escribana donde se entrevistaron con la fiscal de la causa, Dra. Inés Presti de Munar. Allí el trabajador reveló que Agüero lo había contactado para abrir la puerta, sosteniendo que había perdido la llave.

Cuando se encontraron en la propiedad, el hombre confirmó que advirtió que la casa no estaba habitada por lo que decidió no realizar su trabajo pese a la insistencia de la madre del pediatra. Mientras que la escribana explicó que ella había sido citada a la casa por el abogado, para realizar una constatación. Además explicó que tampoco llevó a cabo el procedimiento porque no cumplía con los requisitos necesarios, sosteniendo que los elementos que tenían no eran suficientes. Por lo que se retiró con la promesa de regresar el lunes, en horas de la tarde.

Tal como había sido pactado, el lunes la madre de Pérez, con dos mujeres - a la que la justicia identificó como Ana Suárez (53) y Cristina Sánchez (51) docente- rompieron la cerradura en ingresaron a la casa.

La dueña del inmueble nuevamente tomó conocimiento de la situación e informó a la policía. Con el antecedente del día sábado, la fiscalía ordenó el desalojo de las mujeres. Mientras la policía estaba en la casa arribó al lugar el abogado de la familia, aduciendo que tenía documentación para ingresar a la casa ya que los bienes que había en el interior le pertenecían a Pérez.

Los funcionarios le solicitaron documentación, pero el letrado no tenía ningún tipo de papeles, según expresaron las fuentes. La policía se comunicó con el juez de turno, quien ordenó que las mujeres sean trasladadas a la Comisaría.

Allí se originó un fuerte incidente entre la dueña de la casa y el abogado y las acusadas. Ante la grave situación el magistrado ordenó que las ‘usurpadoras’ quedaran detenidas con arresto domiciliario. A todas se les informó las medidas que debían cumplir.

En la jornada del martes, el Dr. Ordóñez Ducca solicitó que la policía se hiciera presente en los domicilios de las acusadas para trasladarlas al juzgado y grande fue la sorpresa de los efectivos, quienes advirtieron que Sánchez y Suárez habían burlado el arresto domiciliario y se habían dirigido a su lugar de trabajo.

De inmediato, el magistrado ordenó que se revoque la medida y las acusadas sean trasladadas a la Alcaidía de mujeres. La tres imputadas por usurpación serán indagadas hoy.