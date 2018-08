"Lo que me pidió Sampaoli me hizo bajar el nivel"

30/08/2018 -

Su ausencia en el Mundial de Rusia fue muy cuestionada por los hinchas y por la prensa. Lautaro Martínez era una fija para estar en la lista de 23 jugadores, pero Sampaoli lo dejó afuera a último momento.

Las constantes visitas de Jorge Sampaoli al Cilindro de Avellaneda y la consideración del DT como una de las alternativas en la ofensiva fomentaron las esperanzas en el joven bahiense, pero el llamado nunca llegó.

‘A mí Sampaoli nunca me dijo que estaba lento. Me dolió quedar afuera del Mundial’, confesó en diálogo con Fox Sports, dejando en claro que las excusas del técnico de Casilda para no convocarlo fueron argumentos débiles sin sustento.

Además, Lautaro Martínez aseguró que las reuniones con el seleccionador no fueron positivas, dado que las exigencias que le imponía el ex DT del Sevilla le jugaron en contra: ‘Los cambios que me pidió Jorge Sampaoli me hicieron bajar mi nivel futbolístico’, disparó.

Lautaro Martínez no tuvo un gran comienzo del Calcio con el Inter. En el primer compromiso del certamen italiano fue titular, pero el equipo cayó 1 a 0 frente al Sassuolo. En el segundo encuentro comenzó desde el banco de suplentes e ingresó en el complemento, pero el empate (2- 2) frente al Torino no conformó.

De todos modos, la competición que lidera la Juventus recién se inicia y el sábado buscará revertir el flojo presente en su visita al Bologna.

Lautaro Martínez podría ser importante en el nuevo proceso del seleccionado argentino de fútbol, que hoy tiene al frente a Lionel Scaloni, con Pablo Aimar y Walter Samuel como principales colaboradores. l