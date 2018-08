Sevilla avanza a paso firme y Atalanta quedó eliminado

31/08/2018 -

Sevilla, con los argentinos Ever Banega y Franco Vázquez, accedió a la fase de grupos de la Europa League, tras vencer al Sigma de República Checa por 3 a 0, luego de haber ganado en la ida por 1 a 0.

Los goles fueron de Gonalons, Martin Nespor, en contra (córner de Banega, cabeceó el Mudo y el checo la metió adentro) y Ben Yadder. No jugó Gabriel Mercado.

En cambio, el Atalanta de Alejandro Gómez, José Luis Palomino y Emiliano Rigoni, quedó eliminado, tras perder 4 a 3 en los penales frente al FC Copenhague,

Tras igualar en el partido de ida, el conjunto italiano no pudo marcar en los 90 minutos de la revancha, que terminó sin goles. El "Papu", que falló su ejecución, y Palomino fueron titulares, mientras que el ex jugador de Independiente no estuvo ni en el banco.

También se clasificaron Zenit, Leipzig, Besiktas, Celtic, Rangers, Girondins de Burdeos y el Olympiacos.

Hoy se realizará el sorteo para definir los enfrentamientos en la fase de grupos, en la que se sumarán Villarreal, Betis, Arsenal, Chelsea, Bayer Leverkusen, Lazio, Sporting de Lisboa, Olympique Marsella y Milan.