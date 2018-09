Fotos Se suspendió la 17 fecha del fútbol amateur loretano

Hoy 18:54 -

LORETO, Loreto (C) Se suspendió por las inclemencias del tiempo la décima séptima fecha del torneo “Daniel Kanky González” organizado por la A.F.A.L. (Asociación de Futbolistas Amateur Loretanos), la que quedó para disputarse el próximo sábado.

El campeonato se encuentra al rojo vivo y estas son las principales posiciones: puntero con 34 puntos La Avenida; con 31 Bº Libertad, 31 El Mechero, en el cuarto puesto con 30 Los Esquineros, quienes en la fecha anterior perdieron por 1 a 0 frente a San Esteban, quien se encuentra en el último puesto de la tabla y dio el batacazo de la jornada derribando al escolta del campeonato hasta el cuarto puesto.

En la décima séptima fecha se enfrentarán Albañiles vs. San Esteban; Bº Palermo vs. C.S.D.B.O.; Alberdi vs. Los Pinchas; El mechero vs. La Colonia; el puntero La Avenida se enfrenta en el quinto partido a Los Esquineros reeditando el clásico barrial; Defensores de Libertad vs. Los Bushcas; Zona Roja vs. F.C.T.C.; Bº Libertad vs. Alma y Vida; J. Newbery vs. Defensores de Remanso; Bº Oeste vs. 48 Viviendas.

La fecha anterior terminó con los siguientes resultados Los Bushcas 0, Bº Libertad 2; 48 Viviendas 3, Jorge Newbery 2; La Colonia 0, Bº Oeste 1; Defensores de Remanso 2, Defensores de Libertad 1; Alma y Vida 1, Alberdi 1; F.C.T.C. 0, El Mechero 1; Pinchas 1, Bº Palermo 0; C.S.D.B.O. 3, Albañiles 2; San Esteban 1, Esquineros 0; Avenida 1, Zona roja 0.