FÚNEBRES | 3 de septiembre de 2018

03/09/2018 -

FALLECIMIENTOS

Elena de Jesús Díaz

Raúl Andrés Miranda

Fortunato González

Raúl Orlando Rodríguez

Juan Alejandro Santillán

José Enrique Ledesma (Nueva Francia)

Dora del Carmen Ibáñez de Autalán

José Armando Barraza (Dpto. Jiménez)

María Lucía Abaca Álvarez (La Banda)

Alcira Asbene de Murad (Quimilí)

Milton Olimpio Basualdo

Miguel Ángel Acuña

Blanca Argentina Tévez (La Banda)

Argentina del Rosario Cordero (Bs. As.)

Ramón Antonio Fernández

Justina Orosco (Estación Robles)

Nancy del Valle Lizárraga

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su esposa Marcelina, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio de Maco. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (SV). SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BARRAZA, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposa Ángela Juárez, sus hijos Rosa y Guillermo; sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Maco. El cortejo partirá desde La Verde Dpto. Jiménez. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

BASUALDO, MILTON OLIMPO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su esposa Mercedes Pedraza, sus hijos Daniel, Pedro, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 16. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (s.v. nº 1) IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BASUALDO, MILTON OLIMPO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí unge su óleo". Su hermano Mario Basualdo, sus sobrinos Jorge, Mario, Susana, Silvia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 16. Casa de duelo P. L. Gallo 330. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BASUALDO, MILTON OLIMPO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su sobrino Mario del Valle Basualdo, su esposa Roxana y su hija Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BASUALDO, MILTON OLIMPO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. José Elías acompaña a la familia Basualdo en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

CORDERO, ARGENTINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/9/18|. Sus hermanos Juana Elisa, José Dulcidio, Lidia Angélica, Hugo del Jesús y Estela Adela Cordero y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en dicha provincia. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ELENA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposo Eduardo Godoy; sus hijos Pita, Aldo, Ivana, Fabián, Paola, Ramiro y Milagros; sus hijos políticos Horacio, Yani y Ana; sus nietos Mauro, Micaela, Augusto, Guillermina, Candelaria, Alma y Octavio; sus sobrinos, cuñadas y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Vuelta La Barranca. Cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

DÍAZ, ELENA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposo Pipo, sus hijos Ivana, Paola, Milagros, Ramiro, Aldo, Eduardo, Fabián; sus nietos Guillermina, Mauro, Augusto, Octavio, Candelaria; hijos políticos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca.

DÍAZ, ELENA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su hermano Julio; sus hermanos políticos, sobrinos y sobrinos políticos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca.

FERRÁNDEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su esposa Marta, sus hijos Iván, Ramón, Gisell, Carolina y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Los Flores. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S.V.). SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FERREYRA AUAD, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Mirta, Silvia, Cristina, Miriam, Juan Domingo y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su primo y elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Luis Brescia y Ana Vélez y sus hijos Dany, Sebastián y Vanesa participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino Julio y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposa: María Emilia, sus hijos: Ariel, Eliana, Melina y Noelia, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. de Puestito de San Antonio. Casa de duelo Avda. Belgrano sud 4394, Bº Alte. Brown. Hamburgo Cia de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Amigas de su hija Melisa: Adriana, Marcela, Daniela y Lorena acompañan a la flia. en tan duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Mas allá del Sol. yo tengo un hogar más allá del Sol. La comunidad educativa de la Esc. Nº 764 "Diego de Rojas" participa el fallecimiento del padre de la docente de 2º grado "D" Melisa Gonzalez. Elevan oraciones a Dios Padre por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, FORTUNATO (Catato) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Catato, no estás físicamente, solamente un sueño profundo se apoderó de tu vida. Ya no podías seguir luchando, te cansaste, bajaste los brazos y hoy descansas en paz. Tus amigos Raquel y Poroto Soria e hijos te despiden con mucho dolor.

GONZÁLEZ, FORTUNATO (Catato) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Don Catato, deja huellas profundas plagada de enseñanzas, ejemplo de vida y amistad. Siempre lo recordaremos con cariño, con respeto y admiración. Rogamos a Dios resignación a su esposa e hijos. Anita y Fernando Haiek participan con profundo dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ DE AUTALÁN, DORA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su esposo: Hugo Aníbal, sus hijos: Yesica y Hugo Maximiliano, su nieto: Mateo, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Hamburgo Cia. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su esposa Ema Cristina González, sus hijos Marta Elisa y Pablo Herrera, Ema Cristina, Nicolas Alejandro, Jorge Ernesto, Marisa, sus nietos Pablo, José, Lourdes, Santiago, Fabricio, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Jardín del Sol.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su hijo Jorge sus nietos Santi y Fabricio participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en la víspera, en el cementerio Jardin del Sol.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. "Nico, siempre estarás en nuestros recuerdos. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hermanas Marta Lidia y Elba del Valle, su hermana política Gladis Espíndola, sus sobrinos Guillermo y Lucas Villarroel; Héctor José y Graciela del Valle Sánchez; y Javier Alberto Ibáñez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su hermana política Mirtha Oroná y sus sobrinos Eduardo, Marcelo, su sobrina nieta Amaia y Cayarica Oroná participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio Jardín del Sol.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Despedimos con dolor a nuestro querido amigo Nicolás y acompañamos a su esposa, hijos, hijos políticos y sus nietos en este dificil momento, participan de este dolor. Dido Andrada, su esposa Alicia Serrano, sus hijos y ruegan una oración en su memoria. Y brille para el la luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Sus consuegros José Domingo Herrera, y Maria Luisa Serrano, sus hijos Marcelo Herrera y Sra., José Domingo y Sra. Maria José y flia, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. Brille para él la luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Participan con profundo dolor de su amigo Nicolás Benjamín Serrano, Berta Serrano, Alicia Serrano, Maria Luisa Serrano y Raul Serrano. Ruegan una oración en su memoria. Brille para el la luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Participan con dolor su fallecimiento Rafael Marcelo Herrera y su esposa Paula Scarpellini y ruegan oraciones en su memoria. Brille para él la luz que no tiene fin.

LIZÁRRAGA, NANCY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su esposo Aldo Uriza, sus hijos Claudio, Aldo y Carolina Uriza, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 15 en el cement. Parque de la Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) Hamburgo Cia de Seguros. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposa Roxana, sus hijos: Gonzalo, Micaela y Jazmín, su madre: Rosa, y demás fliares. part. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Participan con profundo dolor su fallecimiento; Norma Martínez, Teresita y Maria del Huerto Meleán y demás familiares, Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. "Señor ya está ante ti. recíbelo en tu Reino". Luis Salvatierra y Estela Salomón, participan su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. CPN. Analía P. F. de Simonetti y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del espso de su querida amiga Roxana. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. CPN. Analia P. F. de Simonetti, Cinthia Ábalos, Valeria Cisneros y José Luis Rocha, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de querida Roxana. elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. "Envía tu luz y tu verdad que ella me guíe y me conduzcan hasta tu monte Santo, hasta tu Morada". Los compañeros de trabajo de Sec. T. C. Gestión de su esposa Roxana e hijos; CPN. Eugenio Lucio, Luisita, Juan C, Marcela, Héctor, Alcira, Ing. Milagros, Constanza, Carmen, Roberto, Bianca, Walter, Eduardo, Sandra, José Luis, Valeria. CPN. Analía, Cintia, Emilia, Daniel, Rita, CPN. Dante, Ramón, Alejandro, Pereyra, CPN. Simonetti, Daniel C., Chino y Fabián, participan y acompañan en el dolor el fallecimiento de su esposo. Elevan oraciones en su memoria.

MONTAÑO, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Arminda de Martinez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de mi querida cuñada Betty; ruego a Dios que su familia encuentre pronto consuelo y paz. Elevamos oracionespor su eterno descanso.

RODRÍGUEZ, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Sus hijos, Liliana, Cacho, Ramon, Kity, Segundo, Carlos y Karina. Sus hermanos Gladys y Negro, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

SANTILLÁN, JUAN ALEJANDRO (Juan Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposa Betty Maguna, sus hijos Daniel, Andrea, Sonia, Antonio y Sebastián; sus hermanos Degano, Kika, Ruso, Jose, Mirta y Beatriz; sus nietos Ignacio, Teo, Berenice, Aylen, Lucia y Jeremías; sus cuñados Pocho, Mario, Juan y Nita; sus sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

SCHEJTMAN, ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Dr. Virgilio Oscar Pettinicchi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, VEATRIZ LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Héctor Felipe Azar, su esposa Sara Llugdar y sus hijos Felipe, Yanina y Emily participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SORIA, VEATRIZ LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Corocho Tévez y flia, Nilda Ramona Tévez, Ada Carmen Tévez, Yolanda Toledo de Tévez, Marina y Irene Tévez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE GÓMEZ, FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Querida mamá, siempre te recordaremos con mucho amor. Hoy se cumple un año de tu partida, nos dejaste con mucha tristeza. Solo nos consuela saber que estás en un hermoso lugar, que sos nuestro ángel guardián y que un día nos reuniremos. Sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que en su memoria se realizará en la parroquia Santa Rita hoy a las 20. Se ruega una oración en su memoria.

ABACA ÁLVAREZ, MARÍA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su hermano Francisco Abaca, sus nietos, bisnietos y demás familiares, amigos y vecinos. Sus restos serán inhumados en el cementerio de La Misericordia a las 15 hs. Servicio por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

TÉVEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Sus hijos Blanca, Juan Carlos, Alberto, Marcelo, hijos pol. Roque, Mario, Lilián, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ASBENE DE MURAD, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. "Le pedimos al Altísimo te reciba en sus brazos y te de la paz eterna". Su hijo Emilio Murad, su nuera Nory y nietos Esteban, Maximiliano, con sus respectivas familias y Facundo participan con el dolor más profundo su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio local. Quimilí.

ASBENE DE MURAD, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Cuando las personas que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir con nosotros. Su hija Norma, yerno Nene Cardozo y nietos Emmanuel, Fernando y Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

ASBENE DE MURAD, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Tantos momentos vividos y compartidos que atesoraremos por siempre en nuestros corazones. Su hijo Fabián, su nuera Gloria Mir y nietos Leonardo, Micaela y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

ASBENE DE MURAD, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Tendré que acostumbrarme a sentirte viva dentro de mi corazón porque una persona muere solo cuando es olvidada. Su hija Silvina participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

ASBENE DE MURAD, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Sus consuegros Aldo Cardozo y Olga Aragón e hijos Alejandra, Silvia, Lorena, César y Luis, con sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento. Quimilí.

ASBENE DE MURAD, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Viviana Cardozo, su esposo Rodolfo e hijos Agustin y familia y Federico, participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposa Fermina, sus hijos Guillermo, Andrea y Jhoanna; sus nietos Ignacio y Juana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposa Fermina Roldán; sus hijos Andrea, Guillermo y Yohana; sus nietos Ignacio y Juana. Sus restos fueron inhumados el 1/9/18 en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Excequias y Tanatopraxia REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEDESMA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Sus hermanos Elvira y Dimas; sus sobrinos Alejandra, Javier, sobrina Cristina, Richard, Nancy, Julio, Mario. Liz y David, su cuñada Paula y demás familiares. Sus restos serán inhumados mañana en el cementerio de Nueva Francia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787

OROSCO, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/14|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en horas de la mañana en el cementerio de Estación Robles. Cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARANDA DE MARTÍNEZ, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/14|. "Mamá hoy recordamos un año más de tu partida y te extrañamos, pero vives en el corazón de quienes te amamos: por tu bondad, tus enseñanzas y tu gran amor hacia nosotros, que son las huellas de tu personalidad. Hoy honramos tu recuerdo celebrando una misa en su memoria, a las 20.30 en la Catedral Basílica, pidiendo a Dios que brille para ti la luz que no tiene fin. Rogamos una oración en su memoria.

BARRAZA, GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. "Nunca se olvida a una persona que se quiere y se pierde, mucho menos si es una madre... Sólo se aprende a vivir sin ella. Su hijo Vitillo, su hija política Cristina y nieta Camila invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento.

DÍAZ, ROMILDA DIANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que por su eterno descanso se oficiará en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs., rogando a Dios que brille para ella la luz que no tiene fin.

DÍAZ, ROMILDA DIANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Las compañeras de su hija Teresa, del voluntariado del Hospital Regional, participan con dolor su fallecimiento e invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOLANO, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/10|. Por siempre te recordaremos con amor, como persona y por los valores que inculcaste a tus seres queridos. Tu esposa Mirta, tus hijos Tuky y Adriana; hijas políticas y nietos lo recordarán en la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Amada madre, Dios nos dio fuerza para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Su esposo Juan José, sus hijos Fabián, Daniel y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José, Bº Belgrano, con motivo de recordarse el segundo mes de su partida, Ruegan una oración en su memoria. ¡Descansa en paz bella polaquita querida!

VITAL, ERNESTO ANTONIO CLEMENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/04|. Padre maravilloso, a 14 años de tu desaparición física y tu ida al Reino de nuestro Señor, porque eras un hombre bueno y justo, tus hijos Zulema, Adelia, Ernesto y Juan Luis con sus respectivas familias, estaremos espiritualmente contigo en la misa que en tu memoria se celebrará en la iglesia Catedral hoy a las 20.30 y rezaremos por tu eterno descanso junto a Dios, dando gracias por tu gran bondad sabiendo que estás al lado de nuestra querida madre a la que tanto amaste.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BUSTOS NAVARRO, ARTURO ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/16|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Querido Arturo, compañero y amigo de toda la vida, hoy viene a mi recuerdo vivencias y anécdotas donde primaba tu honestidad, sabiduría y transparencia. Siempre te recordaré querido amigo. Eduardo Alejandro Amado, su esposa Graciela Cura de Amado y su hijo Eduardo Amado. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CORVALÁN, PEDRO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/14|. Al cumplirse 4 años de tu partida solo quiero decirte una vez más cuánto te extraño, cuánto significas para mí, para mí vida y para la vida de mi familia que todavía te sigue llorando junto a mí. Más que un amigo, fuiste y serás eternamente mi hermano, aquel con él que pasé todas las aventuras, charlas, consejos, llantos y mucho pero mucho amor! Sé que en algún momento nos volveremos a encontrar, volveremos a abrazarnos, volveremos a cantar juntos y volveremos a charlar horas interminables como solíamos hacerlo... Pero mientras Dios nos mantenga físicamente separados, sabe que no hay segundo de mis días que no estás en mi mente, en mi corazón y en mis recuerdos. Toda la vida te voy a llorar hermano. Por qué solo yo sé cuánto te amo y cuánto te extraño. Rulito Pereyra y familia.