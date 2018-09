Zidane, Deschamps y Dalic fueron ternados

04/09/2018 -

El ex entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, el seleccionador francés Didier Deschamps y el preparador de Croacia, Zlatko Dalic optarán a llevarse el premio "The Best" de la Fifa a mejor entrenador del año.

Zidane, quien renunció al banquillo blanco, podría repetir el galardón conseguido el año pasado, teniendo la tercera Champions League conseguida con el Real Madrid como máximo aval, mientras que Deschamps, campeón del mundo con Francia y Dalic, finalista con el combinado croata, podrían coronarse por primera vez. El ganador del premio se desvelará el próximo 24 de septiembre.