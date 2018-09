Espert: "Estamos maduros, ¿para qué? ¿Para otro impuestazo? Andaaa"

Fotos JOSÉ LUIS ESPERT.

Analistas económicos fueron muy críticos con el mensaje del Presidente y también cuestionaron los anuncios del ministro Dujovne. Al mismo tiempo, consideraron improbables las metas que se propuso el Gobierno nacional.

La mayoría se descargó por Twitter. Uno de los más duros, fue el polémico José Luis Espert quien sostuvo con acidez que "Dujovne proyecta caída del PBI de 2,4% en 2018 y crecimiento 0% en 2019. De esta manera, Macri dejaría el PBI 1,4% abajo del de Cristina en 2015 y 5% abajo en términos per cápita. El mejor equipo en 50 años".

Mientras Macri emitía su discurso, Espert escribió en la red social: "0 autocrítica. Una vergüenza". En tanto agregó que "el Presidente dijo el miércoles pasado que había llegado a un acuerdo con el FMI. Ahora acaba de decir que ‘tratará’ de llegar a un acuerdo. Poco serio".

Al parafrasear a Macri cuando señaló que ‘Estamos maduros’, Espert planteó "¿Para qué? ¿Para otro impuestazo? Andaaa".

Su colega, Germán Fermo, fue un poco más flexible. Consideró que "lo anunciado por Macri y Dujovne es razonable, dadas las circunstancias. Finalmente, hay certeza de financiamiento hasta 2019, lo cual no es un detalle trivial. No es el país que me gustaría vivir, pero peor es estar muertos".