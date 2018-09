Fotos Condenan a 9 meses de cárcel a un hombre que habría agredido físicamente a su pareja

04/09/2018 -

En una audiencia de juicio oral en los Tribunales Penales de la ciudad de Frías, se condenó a un hombre de 38 años de San Pedro de Guasayán, por el delito de lesiones leves, a cumplir una pena efectiva de nueve meses de prisión.

El debate fue presidido por el juez de la Cámara de Juicio Oral, Dr. Juan Carlos Storniolo, conformando el Tribunal Unipersonal. La Unidad Fiscal fue representada por las Dras. Analía Nóblega Rayó y Natalia Simoes, quienes estuvieron a cargo de los tres legajos por los que se lo juzgaba al imputado, dos por lesiones leves y otro por usurpación.

La defensa del encartado estuvo a cargo del Dr. Miguel Ángel Juárez, y la querella por parte del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, fue ejercida por la Dra. Lourdes Núñez.

En los alegatos de apertura, la Fiscalía relató los hechos ocurridos en el año 2016, en circunstancias en las que el imputado se encontraba en el domicilio en el que vivía con su esposa e hijo, una casa de barrio que había usurpado a principios del 2016 en San Pedro de Guasayán, y luego de mantener una discusión con la mujer, le provocó lesiones de carácter leve. Los vecinos intervinieron para hacerlo deponer de su actitud en cuanto a las agresiones físicas.

En un segundo hecho, en agosto del mismo año y una vez más en frente de sus hijos, le propinó golpes en distintas partes del cuerpo a su pareja.

La vivienda en donde sucedieron los hechos le pertenece al Ipvu, la cual había usurpado en enero de ese mismo año. Posteriormente, fue intimidado para que abandone el inmueble, pero su resultado fue negativo.

Por su parte, la defensa técnica del imputado dijo que los hechos no sucedieron como lo planteaba la Fiscalía, las amenazas no existieron y algunos sucesos no estaban debidamente comprobados.

Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía presentó el testimonio de la víctima, siete testigos entre policías y profesionales que intervinieron en el hecho y durante la investigación penal preparatoria.

En los alegatos, las fiscales solicitaron dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para el acusado y el inmediato desalojo de la vivienda en un plazo de 72 horas.

Por su parte, el abogado defensor sostuvo que su cliente nunca residió en la vivienda del Estado, de acuerdo a lo que dijo su ex pareja. Agregó que en el último hecho no están acreditadas las pruebas, por lo tanto solicitó su absolución en esos legajos. Y una pena mínima para el caso del primer hecho.

Asimismo, el acusado Daniel Alberto Guarás, a lo único que hizo referencia es que en la vivienda del Ipvu, nunca residió.

Finalmente, el Dr. Storniolo, luego de un cuarto intermedio, resolvió absolver al imputado en dos legajos, uno de ellos del delito de lesiones leves calificadas y el otro por el delito de usurpación. Mientras que lo condenó por el primer hecho, también acusado de cometer el delito de lesiones leves calificadas, a cumplir una pena de nueve meses de prisión efectiva en la comisaría 25 de San Pedro de Guasayán.