Fotos El plantel xeneize empezó a preparar el partido del viernes frente a San Martín de Tucumán

05/09/2018 -

El plantel de Boca retornó ayer a los entrenamientos, en un clima de optimismo generalizado, tras la victoria sobre Vélez en La Bombonera. Los jugadores están enfocados ahora en el partido del viernes ante San Martín de Tucumán, por los 16avos de final de la Copa Argentina, que se jugará en la ciudad de Formosa. En Casa Amarilla, Guillermo Barros Schelotto ordenó un partido de fútbol en espacios reducidos, con los jugadores que no fueron titulares ante Vélez, entre los que se pueden mencionar a Pablo Perez, Fernando Gago y Darío Benedetto, que se mostró muy activo. Por suparte, Esteban Andrada, Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza, Ramón "Wanchope" Abila y Carlos Tevez vieron la práctica desde un costado. En cambio, Wilmar Barrios y Sebastián Villa (Colombia); Nahitán Nández (Uruguay) y Cristian Pavón (Argentina) se fueron con sus respectivas selecciones para la fecha FIFA. El colombiano Edwin Cardona, que sí jugó el domingo ante el Fortín, formó parte del entrenamiento. Guillermo no dio indicios de los once que pondrá el viernes ante San Martín de Tucumán, pero todo indica que utilizará lo mejor que tenga disponible. Mauro Zárate, que no fue incluido ante Vélez, practicó penales con el arquero Agustín Rossi. En el caso de que el partido ante los tucumanos termine empatado, la definición se realizará mediante disparos desde los doce pasos. Entre hoy y mañana, habrá mayores certezas en cuanto a la alineación de Boca.